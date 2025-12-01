'Wicked' tendrá precuela en 2026, pero en un formato distinto

El 21 de noviembre llegaba a los cines de todo el mundo Wicked: Parte II, que en otras partes del mundo se conoce como Wicked: For Good, la continuación de las aventuras de Glinda y Elphaba en el mundo de Oz la cual ha llegado con sorpresas de lo más positivas pero también algún que otro altibajo especialmente en su hora inicial.

Pero una muy recomendable película, de cualquier forma, que junto a la anterior han conformado un todo del que a buen seguro hablaremos de aquí a unos años cuando citemos musicales adaptados al cine, e incluso puede que nos apetezca saber más acerca de sus protagonistas. Si es así, estamos de enhorabuena.

No siempre fueron así

Este mismo año, Gregory Maguire, autor del libro originalWicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West (publicado en 1995), conocido en español como Wicked: Memorias de una bruja mala y obra en la que se basan tanto el musical de Broadway como las dos películas, publicaba Elphie: A Wicked Childhood, centrado en los años de formación de Elphaba, "Elphie", en el país de Quadling, y ahora hará lo propio con su otra protagonista, completando así las historias previas de ambas.

El año que viene podremos echarle el guante a Galinda: A Charmed Childhood, una nueva precuela literaria centrada en la juventud de la futura Bruja Buena del Norte. El libro, que HarperCollins publicará el 29 de septiembre de 2026, se presenta como un volumen hermano de Elphie: A Wicked Childhood, ampliando así el ciclo de relatos que exploran los orígenes de ambas figuras clave del universo Oz.

Maguire recupera aquí el nombre original de la joven antes de que decidiera abreviarlo en honor al profesor Dillamond, un detalle que sitúa la historia claramente antes de los sucesos que ya conocemos.

De alta cuna

La novela seguirá a Galinda en una infancia marcada por una mezcla de privilegio y desatención dentro de una familia noble venida a menos. Su gracia natural la impulsa a participar en competiciones de danza distritales, mientras en su entorno crecen las tensiones con comerciantes locales que desaprueban las estrategias empresariales de su familia.

La figura del padre también tendrá un peso notable, moviéndose con habilidad entre las trampas que le tienden sus competidores y sirviendo de telón de fondo para el despertar personal de la joven.

Todavía hay más

Con este nuevo libro, Maguire continúa expandiendo un universoliterario que arrancó en 1995 y que desde entonces ha sumado múltiples entregas, desde Son of a Witch hasta Out of Oz, así como colecciones de relatos y la trilogía Another Day.