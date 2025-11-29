Jenna Ortega, actriz, y Bong Joon Ho, director, cargan contra la IA pero aseguran tener fe en la humanidad

No hay día que no hablemos de ella, y es que la inteligencia artificial se ha convertido ya en parte de nuestra rutina y, para muchos, en parte de su vida. El problema es que lo ha hecho abruptamente y por ende todavía no sabemos muy bien qué podemos o debemos hacer con ella.

Una aseveración que es especialmente cierta en el arte, con el mundo del cine sumando cada vez más voces contra su uso indebido e indiscriminado entre las que se cuentan las de Guillermo del Toro, Morgan Freeman, Stephen Fry, Brian Cranston o Nicolas Cage, entre muchos otros.

Ahora tenemos que añadir dos nombres más a la lista como son los de Jenna Ortega, actriz de Miércoles, Bitelchús, Bitelchús o La muerte del unicornio, y de Bong Joon Ho, el director de Parásitos o la más reciente Mickey 17.

La IA asusta

Ambos se pronunciaron en el Festival de Cine de Marrakech, como ha recogido Variety, donde forman parte del jurado de esta edición. En la rueda de prensa inaugural, Ortega fue especialmente clara al hablar de la incertidumbre que genera la expansión de la inteligencia artificial en el cine.

La intérprete reconoció que es "muy fácil sentir terror" ante lo que calificó como "una profunda incertidumbre", y añadió que la sensación general es la de haber abierto "una especie de caja de Pandora".

Puede traer algo bueno

Pese a ello, la actriz aseguró tener esperanza en que este momento sirva para impulsar una nueva etapa creativa. Explicó que las épocas confusas suelen llevar al artista a reaccionar y expresarse más, y subrayó que la IA jamás podrá replicar aquello que nace del error, de la dificultad o de la imperfección humana: "Un ordenador no tiene alma".

Ortega incluso señaló que desea que la IA termine convirtiéndose en una especie de "comida basura mental", algo que empache a los espectadores hasta que recuperen el aprecio por el trabajo humano.

Bong Joon Ho coincidió plenamente con su compañera y afirmó que, en cierto modo, la irrupción de la IA puede ser positiva si sirve para que la humanidad reflexione sobre aquello que solo los humanos pueden hacer.

No es la primera vez de Jenna Ortega

Ortega ya había denunciado públicamente los efectos negativos de la IA. Recordó que, siendo adolescente, encontró en redes imágenes generadas de manera indebida y que esa experiencia la llevó a abandonar Twitter. Afirmó que aquel material la hizo sentir incómoda y que desde entonces intenta protegerse limitando el uso del móvil y alejándose de la exposición constante.