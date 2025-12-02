Fallece en un accidente de tráfico una tiktoker motera que había confesado que conducía sin gafas

El mundo de las redes sociales lamenta una nueva pérdida, esta vez relacionada con el mundo de las motos, después de la muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, una creadora de contenido colombiana de 25 años conocida en redes como ‘Bikegirl’. La influencer, que centraba su contenido en compartir rutas, consejos y experiencias sobre motocicletas, falleció la noche del 26 de noviembre de 2025 en un accidente de tráfico en la vía entre Floridablanca y Girón.

Según informaron las autoridades, la joven circulaba en su motocicleta Suzuki Gixxer cuando intentó adelantar entre un automóvil y un camión. En esa maniobra perdió el control, impactó contra el vehículo ligero y cayó al pavimento, donde fue atropellada por el camión que circulaba en el carril contiguo. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. La Fiscalía analiza cámaras y testimonios para esclarecer todos los detalles del siniestro.

En su último mensaje en redes la creadora confesó conducir sin gafas

En las horas previas a su muerte, la creadora compartió un mensaje que hoy muchos interpretan como una trágica premonición y como un posible motivo del accidente. Aseguró que iba a conducir sin gafas porque se le habían roto, afirmando: “Espero no chocar, porque voy sin gafas”. Esa historia, que en su momento parecía una anécdota más y a la que nadie dio importancia, ha reabierto el debate sobre los riesgos de circular sin las condiciones de seguridad adecuadas.

Sus redes se han inundado de mensajes de amantes de las motos, amigos y seguidores que han querido despedirla. Además, este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la prudencia al volante, especialmente en moto, donde las maniobras arriesgadas y la falta de equipamiento adecuado pueden tener consecuencias irreversibles.