Gonsabellla, preocupada por su futuro en Twitch: “La carne joven vende mas”

A pesar de lo fuerte que han irrumpido las redes sociales en nuestra vida y de la cantidad de puestos de trabajo que han generado, todavía hay muchas incógnitas sobre su impacto en el mundo laboral. Unas dudas que se disparan cuando el tema de conversación se centra en la figura del creador de contenido.

Sin una “hoja de ruta” a seguir, son muchos los usuarios que se dedican a los vídeos o a los directos en internet y que temen por su futuro. Si plataformas como Twitch siguen funcionando o si las temáticas que ellos tratan siguen siendo tendencia marcarán que tengan hueco en este sector.

Una de las últimas personas en hablar de este tema ha sido Gonsabellla, quien en un directo reciente ha mostrado su preocupación, asegurando también que las nuevas generaciones pueden robar protagonismo.

Las dudas de Gonsabellla sobre su futuro

La cuenta de Javi Oliveira ha sido la encargada de recoger las palabras de la streamer, que empezó expresando su sentimiento de que la plataforma en la que retransmite está en una tendencia negativa como motivo de incertidumbre.

Para Gonsabelllalos trabajos más tradicionales tienen ventajas que el mundo de la creación de contenido, sobre todo de los directos, no, aunque sigue apreciando las cosas positivas en su trabajo.

"La carne joven vende más, y eso es así”, aseguró también la streamerrefiriéndose a las nuevas generaciones que entran en este mundo y justo antes de compartir detalles sobre sus cifras de espectadores, como que el 85% de la gente que le sigue en Instagram son hombres.

Las palabras de Gonsabellla y su reflexión reflejaron muy bien la mayor preocupación que en más de una ocasión han compartido los creadores de contenido e influencers. Unas incógnitas que, sin embargo, parece que serán difíciles de resolver a corto plazo.