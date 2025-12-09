Marvel Studios tiene la oportunidad de añadir la escena postcréditos que 'Vengadores: Endgame' nunca tuvo

Las escenas postcréditos han sido consideradas siempre un elemento distintivo de Marvel Studios prácticamente desde que comenzó la franquicia, pero Vengadores: Endgame fue clave al ser el primer proyecto del UCM que no las incluyó. Aunque pueda parecer sorprendente, la decisión creativa tuvo mucho sentido en su momento. Y es que Vengadores: Endgame trataba de concluir una narrativa que se extendió durante más de una década, no de adelantar el futuro.

Eso no ha impedido que hayan surgido interesantes especulaciones sobre cómo habría sido la escena postcréditos de Vengadores: Endgame si Marvel Studios hubiera tomado la decisión de incluirla. El hecho de ver a Steve Rogers devolviendo las Gemas del Infinito o la recolección de ADN de los Vengadores en Secret Invasion son dos de las muchas opciones que podrían haber tenido sentido narrativo.

El reestreno en 2026 supone una segunda oportunidad para 'Vengadores: Endgame'

Dicho esto, cualquier tipo de adelanto del próximo capítulo que escribiría Marvel Studios habría sido inoportuno justo después de haber presenciado la muerte de Iron Man y el reencuentro de Steve Rogers con Peggy Carter. Sin embargo, ahora que han pasado unos años desde ese desarrollo inicial, la franquicia tiene la oportunidad de darle a Vengadores Endgame una escena de créditos finales perfecta.

Recientemente, Marvel Studios confirmó que Vengadores: Endgame se reestrenará en cines en 2026. Esto permitirá al público volver a revivir la experiencia que supuso en 2019 solo tres meses antes del estreno de Vengadores: Doomsday. Como podrá imaginar, el momento podría ser crucial. Precisamente, el hecho de que su estreno ocurra tan cerca de Vengadores: Doomsday ha aumentado el interés de la audiencia.

En este sentido, si Marvel Studios quiere incentivar aún más a los espectadores a ver este inesperado relanzamiento, no hay mejor manera de hacerlo que prometer un vistazo exclusivo de Vengadores: Doomsday. Por ese motivo, no se descarta que se pueda incluir un nuevo fragmento al final de los créditos de Vengadores: Endgame. Esto podría variar desde un tráiler completo hasta un avance completamente nuevo que adelante lo que se verá próximamente.

Existen muchas posibilidades sobre el tipo de material que Marvel Studios podría incluir en el relanzamiento de este estreno, pero nada está confirmado. Cualquier anuncio al respecto no se hará hasta que el relanzamiento esté mucho más cerca. Aun así, sería sorprendente que Marvel Studios realmente no considerara este relanzamiento como una parte importante de la campaña de marketing de Vengadores: Doomdsay. El estreno de Vengadores: Doomsday está programado para el 18 de diciembre de 2026.