'Vengadores: Doomsday' al fin soluciona el mayor error de la película de los X-Men tras 25 años

Aprovechar a los X-Men en Vengadores: Doomsday al fin permitirá que la franquicia de Marvel Studios pueda corregir un error de los mutantes después de 25 años. Como bien sabrás, el elenco de esta próxima película de los Vengadores incluye a varios pesos pesados del UCM. Sin embargo, algunos de los nombres más emocionantes que han sido anuncios son los de los actores que regresan de la franquicia cinematográfica de los X-Men que lideró Fox.

Aunque es evidente que aparecerán numerosos personajes en Vengadores: Doomsday, el filme aún debería tener varias oportunidades de hacer lo correcto con los X-Men antes de que aparezcan los créditos finales. Ahora, parece que existe la confirmación de que Marvel Studios tomará como inspiración una de las mejores películas del UCM, corrigiendo un importante error de hace mucho tiempo.

El esperado regreso de los X-Men

Aun así, es cierto que Marvel Studios mantiene cierto hermetismo con respecto a la trama de Vengadores: Doomsday. Varios personajes seguían sin confirmarse enteramente en el filme, ya que su historia principal aún no se había revelado y no existían imágenes que permitiesen adelantar ninguna información. Por suerte, esto parece haber cambiado significativamente. Se ha revelado que los X-Men aparecerán con trajes fieles a los de los cómics.

La revelación surgió de una publicación de Instagram que ya ha sido eliminada. En ella, un miembro del equipo pareció compartir información sobre los personajes confirmados que protagonizarán Vengadores: Doomsday. La imagen en cuestión reveló que miembros de los X-Men como Cíclope, Charles Xavier o Rondador Nocturno tendrán los trajes inspirados en los cómics.

Después de que X-Men incluyera la controvertida frase de Cíclope sobre el equipo usando trajes de cuero negro en lugar de los clásicos, el hecho de ver al personaje de James Marsden y al resto del elenco con los trajes de Marvel Comics resulta una perspectiva muy emocionante. De hecho, este movimiento continúa la estela de Deadpool y Lobezno, que tuvo tan excelente acogida. El estreno de Vengadores: Doomsday está planeado para finales de 2026.