El futuro de 'Miércoles' se aclara: lo que sabemos antes de su esperado regreso a Netflix

El futuro sobre la continuidad de Miércoles en Netflix se ha revelado antes del estreno de la segunda temporada, lo que confirma el futuro de la popular serie de televisión inspirada en La Familia Addams. Por el momento, esta es la serie en inglés más vista de la plataforma. Como bien sabrás, el estreno de la primera parte de la segunda temporada de Miércoles se espera el 6 de agosto de 2025, continuando la historia de su personaje principal.

Ahora, Variety ha confirmado que Miércoles ha sido renovada para una tercera temporada en Netflix. Si bien es cierto que aún no se ha revelado nada sobre la temporada en cuestión, se espera que la serie siga apostando por ese particular enfoque en la comedia negra con ese estilo gótico tan particular. Se espera que la historia siga centrada en la hija de La Familia Addams, quien asiste a la Academia Nevermore.

El éxito rotundo de 'Miércoles' en Netflix

Interpretada por Jenna Ortega, Miércoles Addams ha revitalizado la franquicia con una nueva perspectiva del personaje, algo que ha sido correspondido por su enorme éxito en Netflix. La primera temporada de Miércoles terminó con un montón de revelaciones importantes que no te quiero destripar. Lo más probable es que la mayoría de respuestas a estos misterios seguramente lleguen en la segunda temporada.

En cuanto a la tercera temporada, no hay forma de saber de qué manera podría continuar la historia hasta que no se produzca el estreno de la segunda temporada. Dado que la serie sigue centrándose en Nevermore, parece que continuará desarrollando más enigmas relacionados con la academia. Esta nueva temporada también podría dar más protagonismo a más personajes de Miércoles que no han tenido la oportunidad de brillar tanto.

Tampoco es extraño que la tercera temporada se haya confirmado antes del estreno de la segunda. La primera temporada fue un éxito rotundo para Netflix, superando a series muy seguidas como Bridgerton y Stranger Things en horas de visualización. Al ser la serie más popular de su plataforma, es lógico que quieran que continúe el mayor tiempo posible.

Dada la singular visión de la serie sobre La Familia Addams y la promesa de hacer cambios aún más importantes de cara al futuro, la premisa exacta de la tercera temporada de Miércoles permanece en la sombra. Aun así, su continuación tiene todo el sentido del mundo y promete mucho más del personaje principal de Jenna Ortega durante un largo tiempo.