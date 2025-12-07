Una de las mejores escenas iniciales de la ciencia ficción se produjo en una decepción olvidada: está en streaming

Aunque Rotten Tomatoes sugiere que Valerian y la ciudad de los mil planetas no tiene buena calidad, sí que destaca por contar con una de las mejores escenas iniciales de casi cualquier película de ciencia ficción. Estrenada en 2017, la película basada en los cómics de Valérian y Laureline fue escrita y dirigida por Luc Besson. Se centra en los agentes de la Federación Humana Unida mientras descubren una fuerza destructiva oculta bajo la diversa ciudad de Alpha, que está habitada por extraterrestres de todo tipo.

Dane DeHaan y Cara Delevingne interpretan a Valerian y Laureline, con estrellas invitadas como Rihanna para completar un reparto de lo más singular. Con un presupuesto de 180 millones de dólares, esta es la película europea e independiente más cara jamás realizada. Sin embargo, fue considerada una mala película de ciencia ficción que desperdició un buen concepto que sustentaba los principios del género.

Una apertura magistral en un fracaso absoluto

Con un lore tan extenso y rico, es realmente una pena que la película fuera un fracaso en todos los sentidos posibles. Sin embargo, sí que hay que reconocer que tiene una de las mejores escenas iniciales. Pese a sufrir un batacazo comercial y de crítica, su escena inicial es realmente fascinante. La secuencia sigue el desarrollo de la estación espacial intergaláctica Alfa a lo largo de los años, expandiendo la comunidad entre astronautas humanos y criaturas alienígenas.

Cada nueva incorporación a la estación espacial es recibida en la puerta principal con un apretón de manos y una sonrisa, independientemente de su procedencia. Lo más interesante de la secuencia inicial es que no se producen diálogos durante casi cuatro minutos, lo que permite que las imágenes hablen por sí solas.

Aparte de ser un decepción en taquilla, la película de ciencia ficción tuvo calificaciones dispares. Con un 47% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica, el filme no podía salvarse de ninguna manera. Tampoco ayudaba el poco apoyo del público. Como resultado, no es difícil entender por qué nunca se produjo una secuela. Es evidente que la película de Luc Besson tuvo sus problemas, ya que la trama no estuvo a la altura de lo que prometía la escena inicial. Si te apetece descubrir qué fue lo que planteó, puedes encontrarla en Rakuten TV con opciones de compra y alquiler.