PS5 habría filtrado sus planes de rebaja para el Black Friday

Las próximas semanas podrían traer buenas noticias para los jugadores que aún no han dado el salto a la última generación de consolas de Sony. Según recientes filtraciones, la compañía japonesa estaría preparando una importante rebaja de la PlayStation 5 con motivo del Black Friday, uno de los periodos de descuentos más esperados del año.

La consola, que ya cuenta con casi cinco años en el mercado, sigue siendo uno de los productos más demandados, aunque su precio ha aumentado en los últimos meses debido a los aranceles y a la situación económica global. Sin embargo, todo apunta a que Sony planea compensar a los jugadores con una oferta especial que incluirá además contenido extra para Fortnite.

Un nuevo pack de PS5 con descuento y recompensas de Fortnite

La información procede del portal Dealabs, que asegura que Sony lanzará un nuevo pack de la PS5 llamado “Flowering Chaos”. Este incluiría la consola estándar con lector de discos, junto a 1.000 V-Bucks y ocho objetos cosméticos exclusivos para Fortnite, los cuales no podrán obtenerse por otros medios. Sería, además, la segunda colaboración entre ambas marcas, tras el exitoso pack “Cobalt Star” del año pasado.

El precio filtrado de este paquete sería de 450 dólares, lo que supondría una rebaja de 100 respecto al valor actual del modelo base. La oferta estaría disponible a partir del 21 de noviembre, coincidiendo con el inicio de las promociones del Black Friday en la tienda de PlayStation. Por ahora, no se ha especificado cuánto tiempo durará la promoción ni si se extenderá a otros modelos como la PS5 Digital Edition o la PS5 Pro.

En cualquier caso, este pack especial se perfila como una de las opciones más atractivas de la temporada navideña para quienes busquen adquirir la consola a un precio más competitivo, con el añadido de contenido exclusivo para uno de los juegos más populares del mundo.