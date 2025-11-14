El regreso de Adam Driver a 'Star Wars' puede ocurrir incluso si la película de Ben Solo está cancelada

Recientemente, la franquicia de Star Wars se vio sacudida por las noticias vinculadas a la cancelación de La Caza de Ben Solo. No obstante, incluso sin esa película, Adam Driver aún tiene la oportunidad de regresar a una galaxia muy lejana. Con estrenos confirmados como The Mandalorian & Grogu, que traen de vuelta Star Wars al cine, la posibilidad de más historias con personajes queridos no hace más que aumentar.

En este sentido, las próximas películas de Star Wars presentarán personajes populares de la etapa de la Nueva República. Y es que Lucasfilm confirmó una importante información sobre el regreso de Adam Driver en La Caza de Ben Solo, una historia posterior a El Ascenso de Skywalker que pretendía explorar con mayor profundidad la redención de Kylo Ren.

Kylo Ren debería tener una oportunidad en la animación de 'Star Wars'

Sin embargo, pese a que este proyecto estaba listo para hacerse realidad, fue rechazado por Disney. Esto decepcionó enormemente a los seguidores de la saga, especialmente porque Ben Solo es considerado uno de los mejores personajes de Star Wars en la trilogía de secuelas. Pues bien, pese a que esta decepción sigue presente, aún podría haber una manera de que Adam Driver regrese a Star Wars después de todo.

Dado que está claro que una película centrada en Kylo Ren no sucederá pronto, una serie de animación centrada en el icónico personaje sería la opción perfecta como reemplazo. Más allá de lo que podría significar para Ben Solo como personaje, existen varias razones más amplias para la franquicia por las que esta sería una buena idea.

Darth Vader y Kylo Ren representan dos generaciones del Lado Oscuro en la franquicia de 'Star Wars' Difoosion

Para empezar, el catálogo de animación de Star Wars se ha vuelto algo pobre. Solo Maul: Shadow Lord está anunciada, por lo que no hay proyectos animados confirmados en desarrollo por parte de Lucasfilm. Por supuesto, esto no significa que el estudio no esté trabajando en ninguna producción secreta. Aun teniendo esto en cuenta, la faceta de animación de la franquicia parece haber tenido menos protagonismo en estos últimos años.

Asimismo, si uno se detiene a explorar la cronología de Star Wars, el periodo justo antes de El Despertar de la Fuerza ha sido el menos explorado. Esto es aún más evidente para Luke Skywalker o Ben Solo, cuyas historias solo se esbozaron simplemente en breves flashbacks de las secuelas. Por lo tanto, para traer de vuelta a Ben Solo, una serie ambientada antes del Episodio VII es perfecta. Que sea de animación solucionaría ciertos problemas como el rejuvenecimiento digital, por ejemplo.

Dicho esto, conviene destacar que una serie animada protagonizada por Ben Solo no eliminaría los problemas que Star Wars ha tenido con Kylo Ren. La realidad es que muchos proyectos de Star Wars deberían haberse centrado en Ben Solo, sobre todo porque fue el personaje más destacado de las secuelas tan controvertidas. Tenía tanto potencial que merecía la misma atención que alguien como Anakin Skywalker, pero la trilogía moderna no terminó siendo así.