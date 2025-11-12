'Star Wars' confirma que Kylo Ren consiguió hacer algo que Darth Vader solo pudo soñar

Un nuevo cómic de Star Wars ha confirmado una importante revelación de la Fuerza por parte de Kylo Ren. Lo más sorprendente es que es una hazaña que ni siquiera Darth Vader pudo realizar. Como se ve en la nueva serie de cómics titulada Legacy of Vader, ambientada entre los eventos de Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker, Kylo Ren logró algo que su abuelo solo podía soñar.

En el canónico décimo número de Legacy of Vader, que proviene de Charles Soule y Luke Ross, Kylo Ren busca entrar en la bóveda de su abuelo, que está oculta en su fortaleza de Mustafar. En este contexto, Ben Solo admite que ha estado sintiendo continuamente el espíritu de Luke Skywalker, observándolo invisiblemente desde la muerte de su tío en la penúltima entrega estrenada de la franquicia.

Kylo Ren logra lo imposible donde Darth Vader fracasó

Tras entrar en un profundo estado de meditación en la Fuerza para librarse de la presencia de Luke, ahora se ha revelado que Kylo Ren logró un contacto extraordinario con el más allá, algo que Darth Vader no consiguió durante sus primeros días como Lord Sith. Precisamente, esto fue algo que Darth Vader intentó de manera similar para llegar a comunicarse con su difunta mujer poco después de los eventos de La Venganza de los Sith y su caída al Lado Oscuro.

A pesar de emplear todo el poder de su fortaleza para amplificar sus habilidades, lo máximo que Darth Vader consiguió fue una visión oscura repleta de fragmentos que resultaron ser de lo más inquietantes. En este sentido, el popular villano de Star Wars fracasó tanto en su deseo de comunicarse con el verdadero espíritu de Padmé Amidala como en su intento de traerla de vuelta al plano físico.

En cambio, Legacy of Vader #10 muestra cómo Kylo Ren llega al Inframundo de la Fuerza, interactuando con el fantasma de Luke Skywalker y viendo también los espíritus de Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn y el Maestro Yoda. Este es el nexo cósmico de la Fuerza donde residen estos espíritus cuando ya no se encuentran en el plano físico.

Cabe destacar que el acceso de Kylo Ren a este lado de la Fuerza no debería ser posible para él ni para ningún otro ser completamente atrapado en el poder del Lado Oscuro. Es posible que esto explique los fracasos de Darth Vader mencionados anteriormente. Sin embargo, el impresionante logro de Kylo Ren confirma aún más la verdad sobre su conexión con esta fuerza cósmica, incluso antes de El Ascenso de Skywalker.

Es evidente que la atracción de la luz seguía siendo fuerte en Ben Solo, lo que permitió a Kylo Ren encarnar un mayor equilibrio en su intento por alcanzar el espíritu de Luke. La realidad es que se trata de un momento memorable en Star Wars, que presagia a la perfección la futura redención de Ben Solo y le permite, al mismo tiempo, alcanzar el éxito donde su abuelo fracasó. El cómic Star Wars: Legacy of Vader #10 ya está disponible.