Disney descartó la secuela de 'Star Wars' propuesta por Adam Driver para Kylo Ren: esta es la razón

Conocido por interpretar a Kylo Ren en la trilogía de secuelas de Star Wars, Adam Driver propuso en una ocasión un boceto para una secuela de la franquicia. La idea de esta posible película se centraba en el personaje de Ben Solo, pero desafortunadamente Disney dejó pasar la oportunidad. Todo viene porque el actor siempre estuvo interesado en trabajar en más películas de Star Wars.

La idea empezó a coger forma en 2021 justo después de que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, lo contactara. Adam Driver reveló que, siempre que hubiera un buen equipo creativo detrás del proyecto, estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. Precisamente, el actor ha sugerido en varias ocasiones que Kylo Ren era un personaje que le encantaba, por lo que interpretarlo fue genial.

Una secuela centrada en Kylo Ren con potencial

Sobre esta película comentó que retomaría la historia tras los eventos de El Ascenso de Skywalker, la última entrega de las secuelas. Adam Driver comentó que le gustaba la idea de que explorara en detalle el arco de redención de Kylo Ren. Esto se debía a que creía que la historia de su personaje estaba incompleta y quería darle al personaje la conclusión que se merecía.

Lo cierto es que el proyecto avanzó bastante, ya que recordó haber llevado esta idea al director Steven Soderbergh y luego presentársela a varios ejecutivos de Lucasfilm como una posibilidad muy real. Al parecer, les encantó el tema. Estaban tan emocionados que incluso contrataron a Scott Z. Burns para escribir un guion. Sin embargo, una vez que se lo presentaron a Bob Iger y a Alan Bergman, ambos rechazaron la idea de inmediato.

Los altos mandos de Disney no pudieron ver el potencial más allá de la muerte de Kylo Ren y simplemente argumentaron que la película no tenía ningún sentido. "Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron perfectamente nuestro enfoque y por qué lo hacíamos", comentó al respecto. "Se lo dijimos a Bob Iger y Alan Bergman, y se negaron. No entendían cómo Ben Solo estaba vivo. Y punto".

Aunque The Hunt for Ben Solo posiblemente nunca se estrene en cines, sí que existen otras producciones de Star Wars en camino que los seguidores de la franquicia pueden esperar con ilusión. Entre ellas se incluyen The Mandalorian & Grogu, Star Wars: Starfighter y un proyecto aún sin título de Dave Filoni.