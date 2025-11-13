'Star Wars' acaba de revelar un giro importante que Disney mantuvo en secreto durante 10 años

Después de una década del estreno de El Despertar de la Fuerza en cines, Star Wars ha dado a conocer un emocionante giro, que replantea por completo el que fue el primer acto de la película. Esto se ha producido en la nueva serie de cómics de Marvel titulada Hunt for the Falcon, que llena los vacíos de las aventuras de Han Solo y Chewbacca antes del Episodio VII.

En el tercer número de la colección, ambos personajes aparecen rastreando el icónico Halcón Milenario robado por Gannis Ducain, seguido por los hermanos Irving y, finalmente, por Unkar Plutt. Ahora, este cómic de Star Wars revela lo cerca que estuvo el dúo de recuperar su nave antes de El Despertar de la Fuerza con una revelación que no ha pasado desapercibida.

Hunt for the Falcon: la nueva serie de cómics de Star Wars

Al final de Hunt for the Falcon #3, se revela que Han Solo y Chewbacca pusieron un pie en el mundo desértico de Jakku, encontrándose cara a cara con el mismísimo Unkar Plutt en una tensa confrontación en la que el riesgo era máximo. Hasta este momento, con este nuevo número, se suponía que Han Solo no tenía ni idea de que la nave espacial se encontraba en el desguace de Unkar Plutt.

En cambio, ahora se confirma que sí encontraron el planeta y al chatarrero que obtuvo la nave de los hermanos Irving. No obstante, existe una razón que explica por qué no lograron recuperarla. Como se ve en El Despertar de la Fuerza, Rey y Finn son quienes luego roban el Halcón Milenario de Unkar Plutt antes de encontrarse con Han Solo y Chewbacca fuera del planeta.

Si bien todavía quedan un par de números más de la serie de cómics, este momento ha recontextualizado de cierta forma el reencuentro de Han Solo con su preciada nave. Al estar en el mismo planeta que el Halcón Milenario, los personajes debieron haber estado cerca de recuperarla mucho antes de que el destino hiciera que la nave fuera tomada y pilotada por Rey. Por otro lado, este número también crea la oportunidad para un escenario aún más emocionante.

Dado que la persecución de Han Solo y Chewbacca los ha llevado a Jakku, cabe preguntarse si Rey podría aparecer en los números restantes de la colección. Por lo que se sabe, Rey ya estaría buscando recursos en Jakku para Unkar Plutt durante este momento, lo que significa que probablemente esté cerca de los personajes principales.