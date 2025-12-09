Apple se busca un nuevo aliado para fabricar los procesadores de los iPhone: Intel

Apple estaría planeando diversificar su producción de procesadores en los próximos años, y todo apunta a que TSMC dejará de tener la exclusiva en la fabricación de chips de la compañía. Se espera que Intel empiece a hacerse cargo de los procesadores M7 base y, más adelante, de los procesadores de la serie A de los iPhone, incluidos los modelos básicos.

Si la supuesta asociación para los procesadores de los Mac pudiera empezar en 2027, la alianza para la producción de los procesadores de los iPhone comenzaría a materializarse en 2028. Aunque Intel no se vaya a encargar de los procesadores más potentes, sí tendrá la responsabilidad de fabricar los que más se utilizan, ya que tanto los procesadores M7 como los de la serie A22 estarán presentes en los dispositivos más populares.

Una alianza que también tiene una estrategia política detrás

El analista Jeff Pu se ha hecho eco de la noticia, afirmando que Apple también habría alcanzado un acuerdo con Intel para, al menos, fabricar los procesadores de los iPhone estándar a partir de 2028. Esta predicción se basa en fuentes relacionadas con el asunto, por lo que podría venir directamente desde Intel.

No se han proporcionado muchos detalles del acuerdo, pero, de ser cierto, Intel también se encargaría de los procesadores A22 que llevarían los iPhone 20 y los iPhone 20e si dentro de tres años sigue existiendo dicha línea, la cual no estaría funcionando del todo bien. A esos chips se sumarían los M7, por lo que Apple fabricaría gran parte de sus procesadores en Estados Unidos.

Que Intel vaya a encargarse, presumiblemente, de la fabricación de todos estos procesadores no significa que vaya a participar en su diseño, que seguirá siendo responsabilidad de Apple, tal y como ocurre en la actualidad y desde hace años. TSMC seguirá fabricando los chips más potentes, pero, al trasladar un gran volumen a Intel, Apple podría evitar muchos problemas dada la situación en Taiwán, país de origen de TSMC.

Hay que tener en cuenta que Intel es una empresa estadounidense con sede en Santa Clara, California, y cuyo 10% es propiedad del Gobierno. Con este movimiento, Apple no solo diversificaría su producción y dejaría de confiarla por completo a empresas extranjeras, sino que también agradaría a la actual administración con este paso que se daría en un futuro no muy lejano.