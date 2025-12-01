Vuelve una alianza histórica: Intel fabricaría los próximos chips M de los Mac

Apple presentó sus procesadores Apple silicon hace cinco años en la WWDC, su conferencia para desarrolladores. Los actuales Mac son más potentes que nunca, y esto se debe a que la compañía dejó de usar los procesadores de Intel. Sin embargo, tras romper con esa asociación, parece que podría volver, ya que, según apunta el analista Ming-Chi Kuo, la empresa podría fabricar la próxima generación de chips de la serie M.

No obstante, esta asociación con Intel no estaría al nivel de la que Apple mantiene con TSMC, la actual compañía que produce todos los chips de Apple: tanto los de la serie A para los iPhone —que pronto se fabricarán con un proceso de 2 nanómetros— como los de la serie M para los Mac, que ya van por la quinta generación y están presentes en los iPad Pro y MacBook Pro que la firma presentó hace algunas semanas.

Intel se encargaría de los procesadores de la serie M menos potentes

Aunque los procesadores de la serie M son todos muy potentes, lo cierto es que algunos lo son más que otros. La propia Apple los clasifica como Pro, Max y Ultra, además de que el modelo de entrada no tiene apellido. Y serían justamente estos últimos los que podría empezar a fabricar Intel, tal y como indica Ming-Chi Kuo en su informe, quien afirma que ambas empresas ya habrían firmado un acuerdo de confidencialidad.

Esta asociación no dejará de lado la que Apple mantiene actualmente con TSMC. De hecho, la empresa taiwanesa seguiría teniendo prioridad en todo; simplemente Apple quiere diversificar su producción de procesadores. Además, la firma de Cupertino tiene una relación muy estrecha con la compañía que fabrica los chips de los iPhone y los Mac, ya que los iPhone 15 Pro llevaron en exclusiva procesadores construidos con un proceso de 3 nanómetros.

Ahora bien, esta nueva relación con Intel no será inmediata, ya que Apple ya está inmersa en los trabajos para los procesadores M6, que llegarán al interior de los próximos Mac y iPad, siendo el MacBook Pro con un nuevo diseño más fino y pantalla OLED táctil el dispositivo más destacado que los usaría. Por tanto, Intel empezaría a encargarse de los procesadores M7, que veríamos en 2027.

Esta nueva asociación no es casualidad. Recientemente, Estados Unidos se ha hecho con el 10% de Intel, una razón de bastante peso para que Apple vuelva a fijarse en una compañía con la que tuvo una estrecha relación en el pasado. Además, con este movimiento la firma haría un claro guiño a la administración Trump, con la que ha logrado una relación sólida para evitar los aranceles a los productos que la compañía de la manzana vende.