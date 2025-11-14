El iPhone Air no es el único que se vende mal: este otro modelo también estaría siendo un fracaso

Pese a que Apple apostó muy fuerte por el lanzamiento del iPhone Air, lo cierto es que todo apunta a que está teniendo unas ventas discretas que habrían provocado la reducción de su producción o, incluso, la posible cancelación de su segunda generación, la cual habría llegado con novedades destinadas a corregir algunas de sus carencias.

Sin embargo, parece que el modelo más fino de la historia de Apple no es el único que está teniendo problemas de ventas, ya que un reciente reporte ha indicado que el iPhone 16e, un dispositivo que vino a revolucionar la gama de entrada, también estaría registrando cifras discretas desde su lanzamiento.

Pese a sus ventas discretas, el iPhone 16e sí tendría una segunda generación

El iPhone 16e se lanzó el pasado mes de febrero con el objetivo de atraer a todos aquellos usuarios que quieran un iPhone sin gastar demasiado en él. Este dispositivo incluye las mejores especificaciones del iPhone 16, a un precio más accesible. Sin embargo, lo cierto es que para muchos su precio sigue sin ser del todo bajo, pese a ofrecer características muy buenas.

El filtrador Fixed Focus Digital, quien en el pasado adelantó correctamente el cambio de nombre del dispositivo, así como algunas de sus características, ha informado recientemente sobre su situación en el mercado, la cual, como has podido leer, no está siendo muy boyante. Y parece que su desempeño es incluso peor que el del iPhone Air, un modelo que arrasó en China el día de su lanzamiento.

Pese a que no se está vendiendo como Apple esperaba, y al contrario de lo que estaría ocurriendo con el iPhone Air, el iPhone 16e sí tendría una segunda generación. Esta llegaría a principios del mes que viene con novedades como un diseño parecido al del iPhone 15, lo que implicaría la llegada de la Dynamic Island y, posiblemente, un sistema de cámaras de dos lentes.

Ambos dispositivos tienen carencias que no muchos usuarios están dispuestos a aceptar. Tanto el iPhone 16e como el iPhone Air tienen un público muy concreto y, al parecer, no tan amplio como Apple creía. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto son solo conjeturas y la realidad podría ser muy distinta, así que habrá que esperar para ver qué sucede en el futuro.

Si el iPhone 17e llegase con un diseño similar al del iPhone 15, el iPhone Air de segunda generación lo haría con una segunda lente que acompañaría a la actual, pasando así a tener dos cámaras de 48 megapíxeles y mejorando notablemente en el apartado fotográfico. Personalmente, no creo que se haya decidido tan pronto cancelar la segunda generación de un dispositivo que ha llevado años de desarrollo.