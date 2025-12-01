Corea del Sur suspende su plan de libros de texto con IA tras cuatro meses de pruebas: fue un fracaso total

Por mucho que los estudiantes emplean la inteligencia artificial para ayudarse en muchas de sus tareas, por el momento parece lejos de ser una herramienta realmente útil para la enseñanza. Un amplio experimento gubernamental en Corea del Sur para introducir 76 libros de texto generados con IA concluyó apenas cuatro meses después de su lanzamiento, tras ser considerado un fracaso.

El proyecto, denominado 'Plan de Promoción de Libros de Texto Digitales con IA', se inició en junio de 2023 como una colaboración con una docena de editoriales, impulsado por el entonces presidente Yoon Suk Yeol. Según la organización de medios de comunicación digital Rest of World, los libros estuvieron disponibles al inicio del curso escolar en marzo.

Las autoridades aseguraron que los materiales ofrecerían aprendizaje personalizado en matemáticas, inglés y programación, además de reducir la carga de trabajo de los docentes y prevenir el abandono escolar. Sin embargo, en las aulas se detectaron numerosos errores y dificultades técnicas que exigieron más tiempo y esfuerzo tanto de estudiantes como de profesores.

Aunque uno de los argumentos del gobierno era que la IA aceleraría el proceso editorial, al menos una editorial sufrió retrasos significativos. Un estudiante de secundaria declaró a RoW: "Todas nuestras clases se retrasaron por problemas técnicos con los libros. Además, no sabía cómo utilizarlos bien". Un profesor de matemáticas añadió: "Supervisar el progreso de los alumnos con los libros en clase fue complicado. La calidad general era baja, y era evidente que se había elaborado con prisas".

Un programa que nunca llegó a funcionar de manera óptima

El programa tuvo dificultades desde su anuncio. El entonces ministro de Educación, Lee Joo-ho, informó que los libros serían obligatorios por ley, pero tras recibir oposición legal, la iniciativa se transformó en unaprueba voluntaria de un año.

En octubre, después de cuatro meses de quejas acumuladas, los libros fueron reclasificados como “materiales suplementarios”, lo que permitió a los docentes decidir si los utilizaban. Como resultado, más de la mitad de las 4.095 escuelas inscritas habían abandonado el programa a mediados de noviembre.

Las editoriales, que habían invertido alrededor de 567 millones de dólares frente al compromiso gubernamental de 850 millones, reaccionaron creando el 'Comité de Respuesta de Emergencia de Libros de Texto de IA'. Según el medio surcoreano The Fact, el comité presentó una petición constitucional solicitando al gobierno revertir la decisión, argumentando que la reclasificación amenaza su supervivencia. Lo que suceda a continuación dependerá de los tribunales del país.