Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirma que la IA no te quitará el trabajo, sino que te "obligará a trabajar mucho más duro"

En los últimos meses, la pregunta de si la inteligencia artificial provocará que cada vez más gente pierda su trabajo ha sido una constante en el mundo de la tecnología. Las respuestas han diferentes puntos de vista que van desde las que dicen que es un sinsentido esta afirmación, hasta las que señalan que lo único que podrán hacer será ayudar a facilitar los trabajos. Algo parecido a esto debe pensar Jensen Huang, CEO de Nvidia, que parece creer que provocará un aumento en la productividad.

Una narrativa predominante es que esta está destinada a automatizar los trabajos de todos, o al menos una gran parte de ellos. Si esto sería para bien o para mal parece ser otra cuestión. Aun así, voces más optimistas (las de directores ejecutivos de empresas tecnológicas, inversores y otros actores del mercado) sostienen que la automatización de la IA iniciará una era de prosperidad inimaginable para la humanidad.

"Si tu vida se vuelve más productiva y las cosas que haces con gran dificultad se vuelven más sencillas, es muy probable que, al tener tantas ideas, tengas más tiempo para perseguirlas", dijo Huang en el Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita en Washington, DC, del pasado mes de noviembre. También afirmó que la tecnología desatará una ola de nuevas ideas y proyectos sin terminar, lo que dejará a la gente más ocupada, no más libre, ya que los trabajos de todos serán diferentes.

Un pensamiento muy positivo sobre la utildiad de la IA en el trabajo

Huang, por otro lado, argumentó que las ganancias de productividad no eliminarán el trabajo: crearán más. “Diría que todo apunta a que seremos más productivos y, a la vez, estaremos más ocupados porque tenemos muchísimas ideas”, dijo. “Creo que Musk estará más ocupado gracias a la IA. Yo también estaré más ocupado gracias a la IA”.

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, que también asistió a la conferencia, sugirió que el trabajo será opcional en el futuro, como lo son hoy los deportes o los videojuegos. "Si quieres trabajar, puedes ir a la tienda y comprar verduras o cultivarlas en tu jardín", explicó.

Probablemente quede mucho para conocer el resultado final de todas estas hipótesis. A pesar de su optimismo, muchos recién graduados aún tienen dificultades para acceder al mercado laboral, ya que la IA elimina la necesidad de muchos puestos. No es la primera vez que Huang habla sobre las ventajas de la IA para la productividad de los trabajadores. Anteriormente, el director ejecutivo afirmó que los trabajadores no deberían temer que la IA les quite el trabajo; más bien, deberían preocuparse por perderlo ante alguien que sepa usar la IA.