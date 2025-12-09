Los iPhone tendrán el Face ID bajo la pantalla mucho más pronto de lo que se pensaba

La actual hoja de ruta que tiene Apple para la gama iPhone es quizá una de las más ambiciosas de la historia del producto. Y dicha hoja de ruta ya ha empezado con el lanzamiento del iPhone Air, continuará el año que viene con el iPhone plegable y culminará en 2027 con el modelo del 20 aniversario, que se esperaba que llegase con el Face ID bajo la pantalla como una de sus principales novedades.

Se esperaba no porque no vaya a llegar con un panel completamente limpio, sino porque parece que el Face ID bajo la pantalla podría llegar mucho antes de lo previsto: en la serie iPhone 18. Así lo ha indicado el filtrador Smart Pikachu en la red social china Weibo, quien tiene un buen historial de predicciones sobre la compañía de la manzana mordida.

Los iPhone 18 Pro podrían ser los primeros en tener el Face ID bajo la pantalla

Desde el lanzamiento del Face ID en 2017 junto al iPhone X, siempre se ha sugerido que el siguiente paso sería integrarlo bajo la pantalla. Primero llegó el notch, más tarde se redujo y, en la actualidad, forma parte de la Dynamic Island que Apple introdujo en 2022 junto a los iPhone 14 Pro. El siguiente paso es llevarlo bajo la pantalla y parece que sería en la serie iPhone 18, aunque no se especifican los modelos; lo más probable es que fuesen los Pro.

Según la filtración, Apple lo conseguiría gracias a la utilización de micro paneles transparentes de cristal. Esta posibilidad ya se había rumoreado en el pasado y, de hecho, todo apunta a que tanto los iPhone 18 Pro como el iPhone plegable llegarían con una nueva tecnología de Face ID, aunque todavía no se sabe en qué cambiará con respecto a la actual.

Su posible llegada anticipada podría eclipsar la presentación del iPhone del 20 aniversario

Aunque novedades como estas siempre son bienvenidas, lo cierto es que en este caso podría ser contraproducente lanzarlas antes de lo previsto. En septiembre del año que viene se presentarían tanto los iPhone 18 Pro como el iPhone plegable, mientras que el modelo estándar no lo veríamos hasta principios de 2027.

Teniendo en cuenta que Apple tiene previsto lanzar un modelo especial de iPhone durante los próximos años, esos modelos deberían contar con una función o característica que los diferencie del resto. Lo hemos visto con el modelo Air, que es el más fino que ha lanzado la compañía, y lo veremos con el iPhone plegable, que no solo destacará por lo obvio, sino también por aspirar a ser uno de los mejores del mercado.

En cuanto al iPhone del 20 aniversario, se espera que tenga un panel completamente a pantalla, lo que implicaba integrar el Face ID bajo la pantalla como una de sus principales novedades. Si esa novedad llega antes, podría eclipsar su presentación. Ahora bien, la posible llegada anticipada del Face ID bajo la pantalla no deja de ser un rumor, así que saldremos de dudas cuando Apple presente los iPhone 18 el año que viene.