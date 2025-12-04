2025, el año de las fugas en Apple: estos son los ejecutivos que se han marchado

Esta semana hemos conocido que Apple ha perdido a dos ejecutivos muy importantes: John Giannandrea, quien ha sido el vicepresidente de IA de la compañía desde 2017, y Alan Dye, quien se marchará a Meta y ha sido el vicepresidente de interfaz de usuario, además de uno de los padres de Liquid Glass, así como de watchOS y del diseño de la Dynamic Island de los iPhone.

Sin embargo, Apple ha perdido a otros talentos muy relevantes durante 2025, bien porque se han retirado —como es el caso de Jeff Williams, quien ocupaba el puesto de jefe de operaciones, o del propio Giannandrea—, o bien porque se han marchado a Meta, como Ruoming Pang, responsable de modelos de IA, o Abidur Chowdhury, uno de los padres del iPhone Air.

Las salidas más importantes que ha sufrido Apple en 2025

Apple ha sufrido numerosas salidas este año y algunas de ellas corresponden a ejecutivos muy importantes y clave dentro de la compañía. La mayoría se han producido hacia Meta, aunque también las ha habido hacia io, la nueva startup de diseño de Jony Ive, quien lideró productos como el iPhone, el Mac, el Apple Watch o el iPad dentro de Apple.

La lista de los talentos más relevantes que han abandonado Apple este año es la siguiente:

Luca Maestri: Director financiero (CFO), área de Finanzas. Cambió de rol por edad a finales de 2024.

Jeff Williams: Director de operaciones (COO), área de Operaciones. Se jubila.

John Giannandrea: SVP de Machine Learning e IA, área de IA. Se marcha por jubilación.

Alan Dye: Responsable de diseño de interfaz, área de Diseño. Fichado por Meta.

Abidur Chowdhury: Diseñador clave del iPhone Air, área de Diseño. Se marcha a una startup de IA, posiblemente la de Jony Ive.

Ruoming Pang: Jefe de Apple Foundation Models, área de IA. Fichado por Meta.

Aunque algunas de las salidas no han sido por voluntad de la compañía, otras sí parecen serlo, ya que en muy poco tiempo se han marchado varios de los ejecutivos del núcleo de Tim Cook, como Luca Maestri o Jeff Williams, quien relevó al propio Cook cuando este se convirtió en CEO. También es destacable la jubilación de Giannandrea y la marcha de Alan Dye, quien ha tenido un papel fundamental en Apple durante la última década.

Por tanto, en poco tiempo Apple ha cambiado a su CFO, su COO, su jefe de IA —en pleno lanzamiento de una nueva versión de Siri— y su SVP de interfaz de usuario justo cuando se han sentado las bases del nuevo lenguaje visual de los sistemas operativos. Estos movimientos empiezan a cobrar más sentido si tenemos en cuenta que se rumorea que Tim Cook podría jubilarse tan pronto como el año que viene, aunque ese rumor fue desmentido.

Además, hay que considerar que estas salidas llegan en un momento crucial para la compañía, con la llegada prevista de la nueva versión de Siri potenciada por Google Gemini o del primer iPhone plegable. Habrá que ver si estos cambios afectan o no a la hoja de ruta de la compañía, pero resulta llamativo que esta remodelación interna se esté produciendo justo ahora. Alguna razón de peso debe de haber.