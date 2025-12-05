Apple continúa su reestructuración y confirma más marchas en su cúpula directiva

Apple está viviendo un año de salidas y cambios importantes en su equipo ejecutivo. Esta misma semana se ha anunciado la retirada de John Giannandrea, quien desde 2017 ocupaba el cargo de vicepresidente de IA dentro de la compañía. También se ha confirmado la marcha de Alan Dye, quien desde 2015 era vicepresidente de interfaz de usuario y uno de los padres de Liquid Glass, el nuevo diseño de los sistemas operativos de Apple.

Estas marchas no serán las únicas, ya que Apple ha anunciado que dos de sus altas ejecutivas también dejarán la compañía: la vicepresidenta sénior y consejera general, Kate Adams, y Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente, Políticas e Iniciativas Sociales. Ambas se jubilarán en 2026.

Una transición pensando en la Apple post-Cook

Adams será reemplazada por Jennifer Newstead, quien se unirá a Apple como vicepresidenta sénior el 1 de enero y se convertirá en asesora general el 1 de marzo de 2026. Newstead es actualmente directora legal de Meta y anteriormente fue asesora legal del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Por su parte, Lisa Jackson, a quien muchos recordarán por su breve aparición desde el tejado del Apple Park, será reemplazada por Kate Adams cuando deje Apple a finales de enero de 2026. Adams ocupará el cargo hasta finales del año que viene y sus responsabilidades pasarán entonces a Jennifer Newstead.

Jackson también asumía otras responsabilidades, como las iniciativas sociales, que pasarán a manos del nuevo jefe de Operaciones, Sabih Khan, quien sustituye a Jeff Williams, recientemente jubilado tras ocupar el puesto que ejerció Tim Cook antes de convertirse en CEO.

Toda esta reestructuración parece estar preparándose para la era post-Cook, ya que todo indica que dejará de ser CEO de Apple más pronto que tarde. Se especula con que ese momento podría llegar el año que viene, aunque las predicciones al respecto son contradictorias. En cualquier caso, Apple se está preparando para un cambio que seguramente conoceremos muy pronto.