Orange añade gratis la NBA, SkyShowtime y una montaña de canales a su televisión

Las principales operadoras españolas han mejorado sus televisiones de cara a diciembre, y Orange no va a ser menos. La compañía de MásOrange potenciará sin coste adicional Orange TV con mucho baloncesto, SkyShowtime y un surtido de nuevos canales.

Por un lado, llegan la NBA junto a la Liga Endesa y la Copa del Rey de basket, gracias a DAZN. Por otro, SkyShowtime se integra con todo su contenido. Finalmente, llegan varios canales de la BBC, pero también de deporte. Eso sí, todo ello está sujeto a restricciones según la tarifa, puesto que las mejoras no llegarán a todos los clientes.

Baloncesto para complementar el fútbol

Desde hoy, 2 de diciembre, los clientes de Orange que tengan contratado el fútbol (Todo el fútbol) podrán acceder a los contenidos de DAZN Baloncesto desde la app de DAZN o vía 3 nuevos diales (126, 127 y 128) integrados en la interfaz de Orange TV.

¿Qué podrán ver?

NBA : 180 partidos de la temporada regular de la NBA, el All-Star Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia y las Finales de la NBA.

: 180 partidos de la temporada regular de la NBA, el All-Star Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia y las Finales de la NBA. Todos los partidos de la Liga Endesa.

Todos los partidos de la Copa del Rey.

Las próximas ediciones de la Supercopa Endesa.

SkyShowtime a quienes tienen Orange TV con más de 90 canales

Por otro lado, ya se ha incluido SkyShowtime, la plataforma de streaming, a los clientes que tengan Orange TV con 90 canales, no a los de la versión de 60 canales.

Se trata de la versión estándar con anuncios, con la cual podrán acceder a todo el catálogo de la plataforma, entre los que se encuentran series exclusivas y originales, como 'Yellowstone' y sus precuelas '1883' y '1923', además de títulos como 'The Day of the Jackal (Chacal)', 'Nails' o 'Camino a Arcadia'.

Nuevos canales para todos sus clientes

Por último, Orange TV integra nuevos canales para todos sus clientes, sin restricción. Desde hoy ya pueden verse 4 nuevos canales producidos por BBC Studios:

BBC Series (dial 21)

BBC Earth (dial 65)

BBC Lifestyle (dial 78)

Top Gear (dial 146)

También se agregan los canales deportivos Rugby Challenge Spain (dial 130), Gol Classics (dial 138), MMATV (dial 151) y Qello Concerts (dial 171).