Orange TV mejora
Orange añade gratis la NBA, SkyShowtime y una montaña de canales a su televisión
La operadora impulsa Orange TV con baloncesto, SkyShowtime y varios canales nuevos, aunque no todas las mejoras llegan a todos los usuarios
Las principales operadoras españolas han mejorado sus televisiones de cara a diciembre, y Orange no va a ser menos. La compañía de MásOrange potenciará sin coste adicional Orange TV con mucho baloncesto, SkyShowtime y un surtido de nuevos canales.
Por un lado, llegan la NBA junto a la Liga Endesa y la Copa del Rey de basket, gracias a DAZN. Por otro, SkyShowtime se integra con todo su contenido. Finalmente, llegan varios canales de la BBC, pero también de deporte. Eso sí, todo ello está sujeto a restricciones según la tarifa, puesto que las mejoras no llegarán a todos los clientes.
Baloncesto para complementar el fútbol
Desde hoy, 2 de diciembre, los clientes de Orange que tengan contratado el fútbol (Todo el fútbol) podrán acceder a los contenidos de DAZN Baloncesto desde la app de DAZN o vía 3 nuevos diales (126, 127 y 128) integrados en la interfaz de Orange TV.
¿Qué podrán ver?
- NBA: 180 partidos de la temporada regular de la NBA, el All-Star Weekend, los Playoffs, las Finales de Conferencia y las Finales de la NBA.
- Todos los partidos de la Liga Endesa.
- Todos los partidos de la Copa del Rey.
- Las próximas ediciones de la Supercopa Endesa.
SkyShowtime a quienes tienen Orange TV con más de 90 canales
Por otro lado, ya se ha incluido SkyShowtime, la plataforma de streaming, a los clientes que tengan Orange TV con 90 canales, no a los de la versión de 60 canales.
Se trata de la versión estándar con anuncios, con la cual podrán acceder a todo el catálogo de la plataforma, entre los que se encuentran series exclusivas y originales, como 'Yellowstone' y sus precuelas '1883' y '1923', además de títulos como 'The Day of the Jackal (Chacal)', 'Nails' o 'Camino a Arcadia'.
Nuevos canales para todos sus clientes
Por último, Orange TV integra nuevos canales para todos sus clientes, sin restricción. Desde hoy ya pueden verse 4 nuevos canales producidos por BBC Studios:
- BBC Series (dial 21)
- BBC Earth (dial 65)
- BBC Lifestyle (dial 78)
- Top Gear (dial 146)
También se agregan los canales deportivos Rugby Challenge Spain (dial 130), Gol Classics (dial 138), MMATV (dial 151) y Qello Concerts (dial 171).
✕
Accede a tu cuenta para comentar