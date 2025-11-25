Orange costará más en 2026: subirá sus tarifas entre 1 y 6 euros al mes

Orangesubirá precios desde el 12 de enero. La operadora de MásOrange hará como Movistar y aumentará el coste de sus tarifas de fibra y móvil al comenzar el 2026. Lo hará de media un 3,8% en cada tarifa, que supondrá pagar hasta 6 euros más al mes.

La compañía ha incrustado un comunicado con la subida de ciertas tarifas en su web, pero lo ha borrado al poco tiempo. Todavía se desconoce exactamente cuánto subirán todas las tarifas, aunque ya conocemos el aumento en varias.

Subidas desde 1 hasta 6 euros al mes

Hace pocas horas contamos que Movistar subirá precios desde el próximo 13 de enero. No será la única operadora, Orange también se ha sumado al aumento, que llegará justo un día antes que el de su rival: el 12 de enero.

El precio de las tarifas subirá de media un 3,8%. No lo harán todas al mismo porcentaje, ya que algunas apenas aumentarán 1 euro, mientras que otras costarán hasta 6 euros más. Eso sí, las promociones y descuentos se mantendrán activos.

El primer medio en hacerse eco del aumento ha sido BandaAncha. Tras la publicación de la subida, Orange ha borrado el aviso que se mostraba en ciertas tarifas. No obstante, el medio ha captado varias de las tarifas que suben de precio:

Fibra + línea móvil ilimitada : de 59 a 64 euros al mes (+5 euros)

: de 59 a 64 euros al mes (+5 euros) Fibra + 2 líneas móviles ilimitadas : de 79 a 84 euros al mes (+5 euros)

: de 79 a 84 euros al mes (+5 euros) Cine y Series con 1 línea Elige 1 : de 66 a 71 euros al mes (+ 5 euros)

: de 66 a 71 euros al mes (+ 5 euros) Cine y Series con 2 líneas Elige 1 : de 86 a 91 euros al mes (+5 euros)

: de 86 a 91 euros al mes (+5 euros) Fútbol y Cine con 1 línea Elige 1 : de 101 a 107 euros (+6 euros)

: de 101 a 107 euros (+6 euros) Fútbol y Cine con 2 líneas Elige 1: de 121 a 127 euros (+6 euros)

El motivo de la subida es el mismo que alega Movistar: los proveedores de televisión han subido precios y es necesaria un aumento para continuar ofreciendo el servicio.

¿Qué pueden hacer los clientes? El año pasado quedaban atados a la tarifa, si tenían permanencia, y en esta ocasión lo más posible es que suceda lo mismo, aunque todavía se desconoce si tendrán opción de cambiarse sin incurrir en una penalización por permanencia. Lo que resulta seguro es que en los próximos días Orange informará personalmente a los clientes y desvelará la subida que sufrirá cada tarifa.

Eso sí, al menos la subida incluirá ventajas. Concretamente, en ciertos casos, se mejorará el servicio televisivo. Entre las mejoras que conocemos se encuentra la integración de la plataforma SkyShowtime en las tarifas con la versión de Orange TV con 90 canales, y la inclusión del baloncesto en los clientes que tienen contratado Todo el fútbol.