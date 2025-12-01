Movistar Plus+ integra gratis FlixOlé para los clientes de fibra y móvil desde el 2 de diciembre

Desde el 2 de diciembre, los clientes de Movistar Plus+ que tengan la televisión contratada dentro de un paquete de fibra y móvil podrán ver gratis todo el catálogo de FlixOlé. La plataforma de cine español se integra así en el servicio televisivo sin coste adicional, junto a dos nuevos canales exclusivos.

FlixOlé es un servicio de streaming centrado en el cine español. Reúne títulos de prácticamente todas las épocas y géneros del cine patrio, desde ‘El día de la bestia’ y ‘Lucía y el sexo’ hasta ‘Navajeros’, ‘Perros callejeros’, ‘El espíritu de la colmena’ o ‘La caza’. También incluye algunos títulos de cine extranjero, especialmente clásicos del cine estadounidense y algo de cine italiano y latinoamericano.

Solo para clientes 'miMovistar'

Ojo, FlixOlé no llega a todos los clientes de Movistar Plus+. La incorporación solo se aplicará a quienes tengan la televisión integrada en un paquete de fibra y móvil, también conocidos como clientes “miMovistar”. Aunque Movistar Plus+ está disponible para cualquier usuario —sea o no de Movistar—, únicamente los clientes de tarifas miMovistar cuentan con la versión completa, que además es más cara: 13 euros al mes frente a los 9,99 euros del plan independiente (por Black Friday está a 1 euro).

Movistar Plus+ para clientes de fibra y móvil permite añadir paquetes extra. Hasta ahora, FlixOlé era uno de ellos, pero desde el 2 de diciembre pasa a ser gratuito para este segmento. Algo parecido sucede con todo el fútbol, que se organiza en paquetes de Liga y Champions (o ambos juntos) exclusivos para quienes tienen fibra y móvil con Movistar, lo que abre la puerta a esta versión “completa” de la plataforma.

Si formas parte de este grupo, desde mañana, 2 de diciembre, podrás acceder a todo el catálogo de FlixOlé directamente en Movistar Plus+. No habrá cargos adicionales ni tendrás que hacer ninguna gestión: la integración será automática dentro del propio servicio.

Además, se suman dos canales lineales dedicados al contenido de FlixOlé:

FlixOlé 1 (dial 28): emitirá películas del catálogo sin distinción de género o temática.

FlixOlé 2 (dial 29): también emitirá películas, pero organizadas por ciclos temáticos, como cine quinqui o clásicos en blanco y negro.

Aunque el grueso del catálogo es cine español, FlixOlé también incluye una pequeña selección internacional. Entre las obras destacadas se encuentran clásicos como ‘Ciudadano Kane’, ‘Rambo’, ‘Terminator 2’, además de cine italiano, europeo y latinoamericano.