Xiaomi lanza al mercado un práctico gadget que te cabe en un bolsillo y que te sacará de más de un apuro

Xiaomi sigue renovando su catálogo de productos comercializados bajo la marca Mijia con un nuevo gadget que te sacará de más de un apuro cuando vayas en coche o bicicleta, ya que se trata de un inflador eléctrico de bolsillo que es tan potente como compacto y que cuesta menos de 20 euros al cambio.

Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini: toda la información

Como nos confirman desde el medio XIAOMI ADICTOS, el gigante chino acaba de lanzar en su país natal el Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini, un inflador eléctrico ultracompacto y ultraligero que es un 50 % más pequeño que el Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 y que tan solo pesa 240 gramos, algo que te permitirá llevarlo cómodamente en el bolsillo.

Además, este nuevo inflador eléctrico mini de Xiaomi apuesta por unos acabados premium, ya que está fabricado con unos materiales de alta calidad que lo hacen bastante resistente a golpes y arañazos.

A pesar de su tamaño contenido, el Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini no escatima en potencia, ya que está equipado con un cilindro interno de aleación fundida de alta precisión que es capaz de alcanzar los 150 psi de presión.

El Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini es perfecto para inchar los neumáticos de tu coche Xiaomi

Este inflador eléctrico te permite ajustar su potencia de3 a 150 psi, dandote la opción de inflar cualquier tipo de neumático, desde los más pequeños como los de un patinete eléctrico o una bicicleta hasta los neumáticos de motos y coches.

Tampoco se queda corto en autonomía el nuevo Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini, ya que monta una gran batería de 2.000 mAh que te permitirá inchar varios neumáticos con una sola carga.

En cuanto al resto de prestaciones de este inflador eléctrico compacto debemos destacar que cuenta con una pantalla LCD que te muestra información en tiempo real como la presión y la batería restante y con una práctica linterna LED integrada con dos modos diferentes: uno estándar y otro SOS.

Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Mijia Portable Inflator Mini ya está disponible para su compra en China a través de Xiaomi Youpin por un precio de 159 yuanes, unos 19 euros al cambio y esperamos que no tarde demasiado en llegar al mercado global.