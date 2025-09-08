Lo último de Xiaomi es una batería externa de 20.000 mAh que cuesta menos de 25 euros al cambio

Cada semana Xiaomi renueva su inmenso catálogo de productos con nuevos dispositivos de todo tipo. Así, tras presentar una innovadora lavadora que cuenta con tres compartimentos de lavado totalmente independientes y un nuevo robot aspirador pensado para hogares con mascotas, hace unos días el gigante chino lanzó en su país natal una nueva batería externa de 20.000 mAh que puede ser tuya por un precio realmente rompedor: menos de 25 euros al cambio.

Así es la nueva powerbank de 20.000 mAh de Xiaomi

Como podemos leer en el medio especializado Mundo Xiaomi, la compañía con sede en Pekín acaba de lanzar al mercado una nueva batería externa de 20.000 mAh que aspira a convertirse en uno de los gadgets superventas del año.

La nueva powerbank de Xiaomi cuenta con un cable USB-C integrado y con una pantalla para ver la batería restante Xiaomi

Esto es así porque estamos ante un dispositivo que cuida tanto el diseño como la utilidad, ya que integra un cable USB-C fabricado en TPU que se puede usar como asa de transporte e incorpora una práctica pantalla en uno de sus laterales que te muestra la batería restante de la powerbank.

Tampoco se queda corta en prestaciones esta nueva batería externa de Xiaomi, ya que cuenta con un puerto USB-A que te ofrece una potencia máxima de 22,5 W y con un puerto USB Tipo C que llega hasta los 67 W de carga, de tal forma que vas a poder cargar tres dispositivos a la vez usando el cable que ya trae integrado.

Pero eso no es todo, ya que, además, esta powerbank se puede recargar mediante un sistema de carga rápida de 65 W.

La nueva batería externa de Xiaomi te permite cargar tres dispositivos a la vez Xiaomi

Asimismo, esta nueva batería externa de la firma china dispone de una capacidad de 20.000 mAh gracias a tres celdas de 6.700 mAh cada una, soporta todos los protocolos de carga rápida habituales: QC, PD hasta PPS, BC1.2 y Apple 2.4A y, por supuesto, también vas a poder llevarla en la cabina de los aviones porque cumple con las normativas internacionales de los vuelos.

Disponibilidad y precio de la nueva batería externa de Xiaomi

Esta nueva powerbank de Xiaomi de 20.000 mAh ya está disponible para su compra en China a través de Xiaomi Youpin, la plataforma de crowdfunding de la marca asiática, en dos colores: marrón claro y azul claro por un precio de 179 yuanes, poco más de 21 euros al cambio.

Todo parece indicar que esta nueva batería externa de Xiaomi no tardará en aterrizar en el mercado global y, como es habitual, cuando lo haga lo hará con un precio algo más elevado, el cual se debería situar entre los 35 y los 40 euros, un coste realmente competitivo para un gadget que nos puede salvar la vida si nos quedamos sin batería fuera de casa y no tenemos un enchufe a mano.