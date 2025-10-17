Cuatro nuevos rostros para la secuela de 'Yellowstone'

El rancho sigue creciendo. Después de una más que exitosa serie principal y de varias precuelas y diversos spin-off, algunos de los cuales todavía tienen que ver la luz, como Y: Marshall, centrado en Jayce Dutton, el hijo menor de John, o The Madison, con Michelle Pfeiffer, ahora es el turno de seguir explorando las historias que vimos florecer en Yellowstone con su secuela.

Esta, como ya sabíamos, estará protagonizada por Kelly Reilly como Beth Dutton y Cole Hauser como Rip Wheeler, quienes retomarán sus papeles centrales en la continuación del universo de los Dutton. A su lado regresa Finn Little como Carter, su hijo adoptivo, mientras que también formarán parte del reparto nombres ilustres como Ed Harris y Annette Bening.

Nuevos rancheros

Y pronto el rancho recibirá nuevas incorporaciones. Según ha revelado Variety, cuatro actores se suman al elenco principal de esta secuela, que por ahora lleva el título provisional de The Dutton Ranch. Se trata de Natalie Alyn Lind, Marc Menchaca, Juan Pablo Raba y JR Villarreal, quienes interpretarán a personajes que aportarán nuevas dinámicas a la vida en el rancho.

Las nuevas incorporaciones al rancho Propia

Menchaca dará vida a Zachariah, un exconvicto que intenta rehacer su vida como vaquero y adiestrador de caballos, papel que encaja con la dureza que ya mostró en series como Ozark, The Outsider o Dexter: Resurrection. Lind será Oreana, una joven de espíritu libre y carácter indomable, conocida por su trabajo en Los Goldberg, Los elegidos o Big Sky.

Por su parte, Villarreal, visto en Landman, otra producción de Taylor Sheridan, encarnará a Azul, un hábil vaquero que se convierte en la mano derecha de Rip, mientras que Raba, recordado por Narcos o Six, interpretará a Joaquín, un empleado de un gran rancho que se dedica a solucionar problemas, grandes o pequeños.

No sabemos cuándo la veremos

Aunque la secuela aún no tiene fecha de estreno confirmada, se espera su llegada en 2026 a través de Paramount Network y Paramount+, al menos en fronteras internacionales pues en nuestro país la veremos, casi con total certeza, en SkyShowtime, donde podemos disfrutar tanto de la serie matriz como de los spin-off.