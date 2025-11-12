No sabes cómo termina: el verdadero "cierre" de 'Lost' es un epílogo que mejora el final oficial

Si se tuviese que elegir solo una, Lost sería la mejor candidata a ser considerada la serie que cambió para siempre la televisión. Tras seis temporadas que revolucionaron la industria televisiva, Lost por fin encontró su final. Para muchos, el desenlace se había hecho esperar tras varias temporadas de giros argumentales que no resultaban creíbles y ciertos misterios sin resolver.

Por eso, como era de esperar, el capítulo final se encontró con opiniones encontradas. La reunión en la iglesia, con un evidente salto temporal, resultó confusa y aún se interpreta con frecuencia como el purgatorio. Más allá de ciertas incoherencias temporales, la mayor parte de la frustración del final de Lost radicaba en la falta de respuestas claras. De hecho, cada solución solo planteaba nuevas preguntas.

El final oficial de 'Lost' polarizó a la audiencia

Por suerte, ese episodio no fue tan definitivo como su nombre sugería, y un "cierre" más acertado de Lost llegó un tiempo después. A pesar de haber sido anunciado como un epílogo, muchos sentían que debió ser en realidad el episodio final de Lost. No solo contó con la participación de varios miembros del reparto principal, sino que algunos detalles de la historia general se sienten incompletos sin él.

Y es que es un epílogo que causó cierto revuelo como el final oficial de la serie. Incluido como contenido adicional en el DVD de la sexta temporada, ofreció un vistazo al reinado de Hurley como nuevo protector de la isla. La premisa principal giraba en torno a Ben Linus, la mano derecha de Hurley, poniendo orden tras el cambio de régimen. De paso, Lost resolvió el misterio del envío de suministros de Dharma.

También se confirmó el verdadero propósito del Cuarto 23 y se profundizó un poco más en el motivo de Dharma para mantener osos polares en la isla. Hubo un esfuerzo por tratar de resolver el misterio que rodeaba a Walt, cuya naturaleza especial había sido ignorada en la serie principal. Aunque los detalles de la conexión de Walt con la Isla permanecen sin explicación, sí que dio una respuesta general que fue mejor que no explicar nada.

Es evidente que el equipo creativo de Lost buscaba calmar las aguas con respecto a esos espectadores que se sintieron decepcionados por la enorme cantidad de misterios sin resolver de Lost. Dicho esto, lo que convirtió a The New Man in Charge en una adición interesante no fue la resolución apresurada del misterio, sino la conclusión que ofreció a los personajes principales. Puede que no sea el final oficial, pero sí que es imprescindible.