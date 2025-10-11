La sucesora de 'Lost' de HBO quería convertirse en una obra maestra: es una serie de ciencia ficción brutal

Lo cierto es que se suponía que Westworld nunca estuvo destinada a ser una serie que fuese incompleta. Su estreno en 2016 parecía la respuesta definitiva a numerosas series de televisión que pretendían convertirse en la heredera definitiva de Lost. Además, HBO fue una plataforma que también se mostró confiada, presentándola como la serie que reemplazaría a Juego de Tronos tan solo unos pocos años antes del final del mayor coloso de fantasía.

Al principio, Westworld se convirtió en una serie con varios misterios por descubrir que lo tenía todo para triunfar. Un reparto inigualable y una producción lo suficientemente potente como para unir la filosofía y la ciencia ficción con un enorme éxito de audiencia. Esa promesa se materializó con el 80% de Rotten Tomatoes que tiene, una cifra que sugiere una calidad constante que nunca terminó de alcanzar la grandeza más absoluta.

El legado de 'Westworld' en la televisión

La realidad es que Westworld tenía todos los ingredientes para convertirse en la próxima revolución de la televisión, pero su trayectoria tan prometedora fue debilitándose con un rendimiento decreciente. El desenlace fue fatal, ya que HBO tomó la decisión de cancelarla abruptamente. En aquel momento, HBO consiguió cambiar la ficción de fantasía para siempre, pero necesitaba encontrar una sucesora que dejara la huella de Lost.

De hecho, esto era algo que la mayoría de los estudios deseaban. Dicho esto, la apuesta tan atrevida de la cadena funcionó. La primera temporada atrajo un promedio de 12 millones de espectadores en todas las plataformas, convirtiéndola en la temporada inicial más vista de HBO en ese momento. Recibió elogios de la crítica, junto con una oleada de atención en los Premios Emmy que confirmó el éxito de esa ambición creativa de la serie.

Al principio, había mucho que admirar. La primera temporada de Westworld propuso todo lo que los seguidores de Lost más deseaban. Sin embargo, la precipitación a malas decisiones fue lo que acabó provocando que Westworld se desinflara de manera imparable. Entonces, en 2022, HBO tomó la decisión de cancelar Westworld sin dar un cierre definitivo.

Aun con sus defectos, sigue siendo una serie brutal que te mantendrá atrapado. Va de más a menos, pero sigue siendo muy disfrutable. La mala noticia es que actualmente no está disponible en ninguna plataforma de streaming. Siempre puedes activar un recordatorio en JustWatch.