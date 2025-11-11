La inesperada secuela de 'Sleepy Hollow' es el oscuro misterio de terror que Hollywood dejó escapar

La esperada secuela de Sleepy Hollow continúa su publicación en formato cómic, recordando lo que Hollywood se perdió al no llevar al cine la continuación de la clásica película de Tim Burton. En este sentido, Return to Sleepy Hollow reúne a los personajes principales de la película de 1999, quienes se han juntado una vez más para enfrentarse a oscuras fuerzas sobrenaturales en el pueblo.

El segundo número de la serie de cómics está escrito por Casey Gilly y dibujado por Savanna Mayer. Tras el primer número, que trajo de vuelta a Ichabod Crane a la vida de Katrina Van Tassel, este cómic continúa la investigación de un misterio que asola Sleepy Hollow. Las páginas de adelanto de Return to Sleepy Hollow #2 comienzan con un flashback, centrado especialmente en un par de personajes que hacen un descubrimiento escalofriante mientras investigan los alrededores del pueblo.

El universo neogótico de 'Sleepy Hollow' llega un nuevo formato

La última página del cómic en cuestión vuelve a llevar al lector al presente, donde Katrina e Ichabod, de nuevo juntos, examinan el cadáver en avanzado estado de descomposición que se encontraron. Cabe destacar que ambos comparten un momento tierno cuando Ichabod toma el rostro de Katrina entre sus manos y le limpia suavemente su mejilla. Es un anticipo de la posible reconciliación romántica de la pareja.

Esto resulta especialmente interesante después de que Return to Sleepy Hollow, como suele ocurrir en las secuelas, revelara su ruptura poco después de la primera película. La colección aprovecha la oportunidad para llevar el universo gótico y las particulares imágenes de la película de Tim Burton a este particular soporte ilustrado. Sin embargo, el primer número destacó por tener un ritmo algo lento e irregular.

En los años posteriores al estreno de Sleepy Hollow, nunca se consideró seriamente la posibilidad de una secuela cinematográfica. Varias décadas después, Return to Sleepy Hollow plantea la cuestión de si se perdió la oportunidad de considerar una franquicia. Ahora, muchas personas se preguntan qué influencia podría tener el cómic en un futuro reinicio de Sleepy Hollow. Lo que está claro es que Sleepy Hollow se convirtió en un clásico de culto en 1999, y la serie de cómics finalmente cumple el potencial de más historias ambientadas en su universo neogótico.