La nueva obra maestra de ciencia ficción de Apple TV ha superado un impactante récord en Rotten Tomatoes

Impepinablemente, Apple TV se ha ido ganando su reputación como la mejor plataforma de streaming con contenido de ciencia ficción. Severance es la joya de la corona, pero existen otras muchas producciones que ayudan a que esto sea así. Pues bien, una nueva serie de ciencia ficción ha logrado superar un impresionante récord de Rotten Tomatoes, lo que hace que su futuro sea aún más emocionante.

En lo que respecta a las puntuaciones de Rotten Tomatoes, especialmente en este tipo de género, Apple TV parece ostentar varios récords. Incluso algunas de las series de ciencia ficción menos exitosas comercialmente cuentan con puntuaciones de la crítica superiores a la media de Rotten Tomatoes. Por ese motivo, Apple TV ha marcado un alto estándar en cuanto a reconocimiento de la crítica.

De 'Breaking Bad' a 'Pluribus': Vince Gilligan vuelve a arrasar

A pesar de que ya partía de altas expectativas, la producción de ciencia ficción que proviene de Vince Gilligan ha batido un sorprendente récord en Rotten Tomatoes. Incluso ha superado a algunas de las mejores series de ciencia ficción de la plataforma en este aspecto, lo que hace difícil no ilusionarse con su futuro.

Por ejemplo, la primera temporada de Silo aún mantiene un 90% en Rotten Tomatoes, mientras que Sunny alcanza también un inesperado 90%. Murderbot las supera a ambas con un 95% de aprobación de la crítica. Lo más sorprendente es que la primera temporada de Severance se sitúa por encima de todas con una puntuación casi perfecta del 97%.

Durante mucho tiempo, la primera temporada de Severance ostentó el récord del estreno mejor valorado y registrado de una serie de ciencia ficción de Apple TV en Rotten Tomatoes. Sin embargo, este récord ha sido superado oficialmente por Pluribus, que alcanzó el 100%. Solo unas pocas series han logrado esta hazaña, lo que demuestra la gran acogida que ha tenido esta atractiva producción entre la crítica especializada.

Por otro lado, existe una razón interesante que explica por qué Pluribus terminó en Apple TV y no en otro servicio de streaming. Como reveló Vince Gilligan, varios estudios querían adquirir Pluribus y llevar a la pantalla su idea original. Esto provocó una intensa guerra de ofertas, que Apple TV ganó porque le prometió al creador de Breaking Bad "la confianza y el tiempo necesarios". La serie ya está disponible en su catálogo de streaming.