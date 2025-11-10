La próxima película de 'Star Wars' recupera oficialmente un "truco" de George Lucas tras 17 años

Según parece, la próxima película de Star Wars repetirá una estrategia de George Lucas que introdujo en la franquicia hace casi un par de décadas. Lo cierto es que las próximas películas de Star Wars traerán la franquicia de vuelta a la gran pantalla por primera vez desde el polémico estreno de El Ascenso de Skywalker.

En el momento en que se estrene The Mandalorian & Grogu, la realidad es que habrán transcurrido casi 7 años desde el último estreno de una película de Star Wars en salas. Dirigida por Shawn Levy, Star Wars: Starfighter se espera para el año siguiente, sumando así dos películas de la franquicia en tan solo un par de años. Esto dejará atrás una etapa de series de televisión de Star Wars que han sido bien valoradas.

La "estrategia" de George Lucas vuelve a la gran pantalla

Aun así, la intención es que la próxima película de la saga se conecte con la pequeña pantalla repitiendo un "truco" de George Lucas que se utilizó hace 17 años. La clave en cuestión está en hacer una película de Star Wars que se inspire en una serie de televisión. Esto es algo que George Lucas hizo por primera vez en 2008 con Star Wars: The Clone Wars, que se concibió como un filme que consistía en cuatro episodios de la serie que estaban unidos con un resultado poco acertado.

Por lo tanto, Star Wars: The Clone Wars puede considerarse un proyecto televisivo, pese a su estreno en cines. Más allá de esto, la serie de animación, si bien ya no forma parte del canon, incluía muchos elementos argumentales y personajes que posteriormente aparecieron en diferentes proyectos. Con The Mandalorian & Grogu, la franquicia parece querer repetir esta estrategia.

Los dos personajes principales aparecieron por primera vez en 2019 con The Mandalorian, una serie de tres temporadas emitidas en Disney+. Como es lógico, esta nueva propuesta está concebida para la gran pantalla, emulando lo que el creador de la franquicia hizo con The Clone Wars en 2008. Precisamente, esta jugada de George Lucas demostró ser una buena decisión. Al final, The Clone Wars es considerada una de las mejores series de este universo y su paso por los cines ayudó a que cogiese impulso.

La única diferencia que se espera de Lucasfilm es que esta vez The Mandalorian & Grogu sea una producción de calidad superior. The Clone Wars obtuvo una calificación de solo el 18% en Rotten Tomatoes, ya que era evidente que estaba concebida como cuatro episodios de una serie de televisión. Aunque la serie tuvo un gran éxito, este se debió exclusivamente a la calidad de la serie, y no a ningún beneficio derivado del filme.

Por lo tanto, el público espera que The Mandalorian & Grogu sea mucho mejor por varios aspectos. Con personajes tan prometedores y la base establecida de la serie, se espera que apostar por la idea de George Lucas nuevamente tenga éxito en más de un sentido. The Mandalorian & Grogu se estrenará en mayo de 2026.