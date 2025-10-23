'Star Wars' al fin reconoce que Anakin Skywalker tenía razón al traicionar a los Jedi

Después de casi 50 años, Star Wars finalmente ha reconocido que Anakin Skywalker tenía motivos de peso que lo llevaron a traicionar a los Jedi. Lo cierto es que la mayor parte del público tiende a dar por sentado el paso de Anakin Skywalker al lado oscuro, pero se sabe que George Lucas cambió bastante de opinión a lo largo del tiempo. El plan original del cineasta para la trilogía de precuelas ni siquiera incluía el tema del apego.

De hecho, George Lucas no planeó originalmente que los Jedi prohibieran los apegos. El matrimonio era normal para los Jedi, y el que involucraba a Anakin y Padmé se celebró abiertamente. Sin embargo, los planes cambiaron y esto causó cierto impacto en los motivos de Anakin que le llevaron a tomar esa fatal decisión. Irónicamente, cada vez parece más que Anakin tenía una visión oscura de los Jedi.

La caída de Anakin Skywalker marcó el curso de 'Star Wars'

El cómic Star Wars: Jedi Knights #8 comienza con el reclutamiento de una nueva iniciada Jedi que es conocida como Soona. Su potencial en la Fuerza es descubierto por varios Jedi, cuya conversación se vuelve algo triste cuando insisten en que Soona debe acompañarlos a Coruscant si quiere convertirse en Jedi. "Ser un Jedi significa abandonar los apegos", le decía uno de ellos a Soona. "Apartarse de otros caminos que podrías seguir, renunciar a todo lo que eras para convertirte en algo mucho más grande".

Esta es la principal razón que explica por qué los iniciados Jedi deben abandonar sus respectivos mundos y entrenarse en el Templo Jedi de Coruscant. Después de todo, esto arroja algo de luz sobre cómo el Código Jedi había cambiado en los 200 años previos a las precuelas. Y es que marca una serie de reglas que describen cómo es la vida cotidiana de los Jedi. Es por eso que Qui-Gon Jinn puede que no se esforzase mucho por liberar a Shmi, pues sabía que Anakin tendría que ser separado de su madre de cualquier forma.

Durante siglos, los Jedi habían decidido deliberadamente no aislarse en Coruscant, por lo que habían construido templos dondequiera que iban, entrenando a iniciados e incluso a padawans en sus respectivos planetas. Es imposible no darse cuenta del impacto que tuvieron todos estos cambios. Los lazos emocionales se rompieron abruptamente, dejando a los niños profundamente marcados por seguir una vida alejados de quienes más apreciaban.