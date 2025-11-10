'Star Wars' acaba de recuperar una escena descartada que mejoraba 'El Ascenso de Skywalker'

Algunos años después del estreno de El Ascenso de Skywalker, la franquicia de Star Wars ha reincorporado de manera notable algunos conceptos del guion del Episodio IX a lo que se entiende como el canon oficial. Como bien sabrás, antes de que J. J. Abrams volviera a dirigir El Ascenso de Skywalker, el Episodio IX iba a ser escrito y capitaneado por Colin Trevorrow con el título Duel of the Fates.

Tras la filtración del guion en los años siguientes, resulta interesante observar cómo Star Wars ha retomado momentos clave y los ha reutilizado como preparación para lo que supuso El Ascenso de Skywalker. Esto se puede apreciar en el nuevo número de Legacy of Vader publicado por Marvel, donde Kylo Ren intenta liberarse del espíritu de Luke Skywalker entre los sucesos de Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker.

'Legacy of Vader' es el puente que recupera ideas perdidas de 'Star Wars'

En este sentido, Kylo Ren revela que ha sentido constantemente la presencia de su antiguo maestro, siempre vigilándolo y observándolo desde la distancia. Accediendo a una extraña visión a través de la Fuerza, Kylo Ren logra enfrentarse al fantasma de Luke. Al descubrir que el espíritu es inmortal, Luke le dice a Kylo Ren que siempre estará ahí para Ben Solo, presagiando así la futura redención de Kylo Ren.

Si bien Luke Skywalker no aparece físicamente ante Kylo Ren en El Ascenso de Skywalker, la realidad es que sí lo habría hecho en el guion de Duel of the Fates, atormentando a Ben Solo mientras ayudaba a Rey en sus esfuerzos por derrotar al Líder Supremo. Aunque algunos seguidores hubieran preferido que Lucasfilm se hubiera mantenido fiel al plan original del Episodio IX, sí que resulta especialmente interesante este momento.

Un momento clave de Star Wars: Legacy of Vader #10

Después de todo, Kylo Ren se sintió atormentado por el fantasma de la Fuerza que proyecta la figura de Luke y finalmente acabó enfrentándose a él, incluso si es antes de los eventos de la última película estrenada de la saga. Cabe destacar que Kylo Ren no solo se encontró con su tío en el plano físico. La realidad es que logró acceder al Inframundo de la Fuerza en el que se encuentran personajes como Qui-Gon Jinn, Yoda, Obi-Wan Kenobi y el propio Luke Skywalker.

El hecho de que Kylo Ren alcanzara este estado dice mucho sobre su futura redención en la Fuerza. Aunque no estaba previsto que apareciera en El Ascenso de Skywalker, es interesante ver cómo se reutilizan conceptos de Duel of the Fates como parte fundamental de la preparación de lo que supuso el Episodio IX en Star Wars. El cómic Star Wars: Legacy of Vader #10 ya está disponible.