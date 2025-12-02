Estos son los Samsung Galaxy S que se actualizarán, sí o sí, a One UI 8.5

Una vez que Samsung ha finiquitado el despliegue de One UI 8, puesto que ya ha liberado la actualización en la gran mayoría de dispositivos compatibles, el gigante surcoreano ya centra sus esfuerzos en ultimar los detalles para el lanzamiento de la siguiente versión de su capa de software, One UI 8.5.

A pesar de que One UI 8.5 no es una actualización mayor, puesto que sigue estando basada en Android 16 y no en Android 17, sí que incluirá novedades bastante importantes como, por ejemplo, un sistema de filtrado automático de llamadas para combatir el SPAM y las llamadas no deseadas que es muy similar al que podemos encontrar en los Google Pixel.

Aunque Samsung todavía no ha confirmado oficialmente qué terminales recibirán su dosis de One UI 8.5, sí que te podemos adelantar cuáles serán los Galaxy S que se actualizarán, sí o sí, a esta nueva versión del sistema operativo de la marca surcoreana.

Los 13 Samsung Galaxy S que recibirán One UI 8.5 en 2026

Los Samsung Galaxy S que se actualizarán a One UI 8.5 a partir de principios del 2026, ya que este nuevo sistema operativo debutará con los nuevos Galaxy S26, son los integrantes de las tres últimas generaciones de smartphones premium de la firma.

Por lo tanto, los 13 móviles de la familia Galaxy S van a recibir la actualización a One UI 8.5 son los siguientes:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Aparte de estos 13 smartphones, otros terminales de la serie Galaxy S que podrían recibir la actualización a One UI 8.5 son los Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra y Galaxy S21 FE, ya que llegaron al mercado en febrero del 2022 y tienen asegurados 4 años de actualizaciones. Aunque, en este caso, no tenemos la certeza de estos 4 dispositivos se vayan a actualizar a One UI 8.5.

Además del citado sistema de filtrado de SPAM, One UI 8.5 también incluirá un rediseño de la interfaz de usuario que modificará la estética del menú de ajustes del sistema y de algunas apps nativas como la de teléfono e introducirá una nueva barra de búsqueda. Asimismo, también se mejorará la aplicación de cámara y la edición de imágenes y debutarán nuevas funciones de IA dentro de Galaxy AI.