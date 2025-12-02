Samsung Galaxy Buds 4 y Buds 4 Pro: al descubierto el diseño de los nuevos auriculares inalámbricos de la marca

El firmware filtrado de One UI 8.5 nos está revelando muchos detalles de los próximos dispositivos de gigante surcoreano. Así, si hace unos días, los expertos del medio Android Authority descubrieron que el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra dejará atrás los 45 W para apostar por una carga rápida de 60 W, ahora han compartido las primeras imágenes de los nuevos Samsung Galaxy Buds4 y Buds4 Pro, dos modelos de auriculares inalámbricos que apostarán por un diseño bastante similar y continuista respecto a los modelos actuales.

Así serán los nuevos Samsung Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

Recientemente, los chicos del medio Android Authority han conseguido extraer del firmware filtrado de One UI 8.5 las primeras imágenes reales tanto de los Samsung Galaxy Buds4, cuyo nombre en clave es Handel, como de sus hermanos mayores, unos Galaxy Buds4 Pro que se identifican internamente como Bach.

Tal como puedes apreciar en dichas imágenes, las cuales te dejamos bajo estas líneas, los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro cuentan con un ligero cambio de diseño respecto a los modelos actuales.

Los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro en color negro Propio

Así, ambos auriculares apuestan por un vástago delgado y plano que ahora introduce una rejilla de malla en su parte superior y la principal diferencia entre ambas versiones sigue siendo que los Galaxy Buds4 Pro disponen de almohadillas de silicona y los Galaxy Buds 4 no cuenta con ellas.

Los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro en su acabado en color blanco Propio

Lo que no vemos en ninguna de las dos variantes son las luces integradas en los vástagos que debutaron en los Galaxy Buds3 Pro, así que todo parece indicar que Samsung ha decidido prescindir de este elemento estético en su cuarta generación de auriculares inalámbricos.

Asimismo, otras filtraciones anteriores también desvelaron que Samsung tiene previsto rediseñar el estuche de carga de los Galaxy Buds4 y Galaxy Buds4 Pro y recuperar el diseño anterior a los Galaxy Buds 3. Esto quiere decir que estos nuevos auriculares volverían a encajar horizontalmente en lugar de verticalmente, algo que nos parece positivo, ya que muchos usuarios consideran que esto los hace más fáciles de guardar y quitar.

Respecto a la fecha de lanzamiento de los Samsung Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro, todo parece indicar que estos llegarán al mercado más de un año después que sus antecesores, puesto que se prevé que aterricen a principios del 2026 junto con los nuevos Galaxy S26.