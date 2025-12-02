Samsung Galaxy Z TriFold: el primer móvil plegable de Samsung con doble pliegue en la pantalla es oficial

Después de meses de rumores y filtraciones, finalmente la compañía con sede en Suwon ha presentado oficialmentesu terminal más innovador hasta la fecha, un Samsung Galaxy Z TriFold que ha llegado antes de lo esperado, ya que se había rumoreado que aterrizaría en el mercado este próximo viernes 5 de diciembre.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold, el primer plegable del gigante coreano con doble pliegue en la pantalla que destaca por contar con soporte nativo para Samsung DeX y con una gran cantidad de funciones de IA gracias a Galaxy AI.

Samsung Galaxy Z TriFold: características y especificaciones

Sin lugar a dudas, lo que más llama la atención del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold es que se trata de un terminal plegable que se abre dos veces para revelar la pantalla interna más grande vista hasta el momento en un dispositivo de la marca surcoreana: 10 pulgadas. Este innovador diseño plegable protege la pantalla principal y su mecanismo de plegado ha sido diseñado para facilitar tanto su apertura como su cierre, integrando, además, una alarma automática que avisa a los usuarios de un mal plegado a través de una serie de alertas y vibraciones en pantalla.

Otro de los puntos clave del Samsung Galaxy Z TriFold es su calidad de construcción, ya que integra dos bisagras de diferentes tamaños que tienen una estructura de doble riel que proporciona un pliegue más suave y estable a pesar del peso y los componentes del dispositivo. Además, este sistema de doble bisagra permite que los paneles de la pantalla se junten de forma segura con un espacio mínimo, lo que convierte a este smartphone en "un dispositivo más delgado y portátil".

Pero eso no es todo, ya que la carcasa de la bisagra de titanio incluye una fina pieza de metal que protege el mecanismo de plegado y resiste el desgaste con el tiempo y su marco está fabricado con Advanced Armor Aluminum,7 una aleación de alta resistencia que ayuda a garantizar que las pantallas no entren en contacto entre sí.

Además, su panel posterior está construido con un polímero reforzado con fibra de vidrio y cerámica que mantiene el diseño delgado, pero que lo hace resistente a las grietas y su pantalla principal de 10 pulgadas se ha equipado con una capa superior reforzada que absorbe los impactos para una mayor resistencia ante golpes y arañazos.

Si nos centramos en sus prestaciones, debes saber que el Samsung Galaxy Z TriFold apuesta por unas dimensiones bastante contenidas, puesto que tiene un grosor plegado de 12,9 milímetros, cuando está desplegado este oscila entre los 3,9 y los 4,2 milímetros y tan solo pesa 309 gramos.

Así de delgado es el nuevo Samsung Galaxy Z TriFold Samsung

Asimismo, el primer plegable triple de Samsung monta una enorme pantalla interna Dynamic AMOLED 2X de 10 pulgadas con resolución QXGA+ de 2.160 x 1.584 píxeles, con una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios y con un brillo máximo de 1.600 nits y un panel externo Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ de 2.520 x 1.080 píxeles, con una tasa de refresco que oscila entre el hercio y los 120 hercios, con un factor de forma de 21:9 y con un brillo de 2.600 nits que está protegido con un cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Bajo el capó del Samsung Galaxy Z TriFold encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un potente chipset de ocho núcleos fabricado en 3 nanómetros que está respaldado por una memoria RAM de 16 GB y por dos versiones de almacenamiento interno de 512 GB y 1 TB, las cuales no se pueden ampliar mediante tarjetas microSD.

Tampoco se queda corto en autonomía el nuevo plegable premium de la firma coreana, ya que monta un sistema de batería de tres celdas de 5.600 mAh, cada una de las cuales se ha ubicado en cada uno de los 3 paneles del terminal. Además, esta gran batería cuenta con carga rápida por cable de 45 W y con carga inalámbrica de 15 W.

A nivel fotográfico, el Samsung Galaxy Z TriFold apuesta por una triple cámara trasera donde el gran protagonista es un sensor principal de 200 megapíxeles con una apertura focal f/1.7 y zoom 2X. Esta cámara principal se complementa con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 120 grados y con una cámara teleobjetivo de 10 megapíxeles con una apertura focal f/2.4, un zoom óptico 3X y un zoom digital de hasta 30X.

El sistema de cámaras de este plegable triple de Samsung se completa con una cámara interna de 10 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y con una cámara para selfis también de 10 megapíxeles con la misma apertura focal que la anterior.

La pantalla de 10 pulgadas del Samsung Galaxy Z TriFold y su software optimizado te permitirán hacer de todo Samsung

En cuanto al resto de características del Samsung Galaxy Z TriFold debemos destacar que cuenta con resistencia al agua IP48, con una amplia conectividad con 5G, Dual nanoSIM y eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, con One UI 8 corriendo bajo Android 16 como sistema operativo y con 7 años de actualizaciones Android y de parches de seguridad.

En lo que respecta al software, debes saber que el Samsung Galaxy Z TriFold es el primer terminal de la marca que dispone de un Samsung DeX independiente, algo que te permitirá configurar hasta 4 espacios de trabajo diferentes, cada uno de los cuales puede ejecutar cinco apps simultáneamente. Asimismo, eset terminal plegable incluye todas las funcionalidades de Galaxy AI, entre las que debemos destacar su potente editor de imágenes con IA y se integra perfectamente con Gemini Live, el chatbot conversacional de la gran G.

Samsung Galaxy Z TriFold: disponibilidad y precio

El nuevo Samsung Galaxy Z TriFold saldrá a la venta el próximo 12 de diciembre en Corea y posteriormente llegará a otros mercados como China, Taiwán, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y los EE. UU. Aunque Samsung no ha confirmado el precio de lanzamiento de su primer plegable triple, todo parece indicar que este tendrá un precio de unos 4,4 millones de wones, unos 2.600 euros al cambio.

Lo que sí ha revelado la marca surcoreana es que todos los compradores del nuevo Samsung Galaxy Z TriFold conseguirán 6 meses gratis del plan Google AI Pro que incluye 2 TB de almacenamiento en la nube y acceso a las funciones avanzadas de Gemini 3 y un beneficio exclusivo que consiste en un descuento del 50 % en el coste de la reparación de sus pantallas.