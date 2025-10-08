One UI 8.5 copiará una de las funciones más destacadas de los Google Pixel

A pesar de que Samsung todavía sigue desplegando One UI 8 en sus dispositivos más antiguos, ya nos están empezando a llegar los primeros detalles de la nueva versión de la capa de software de la marca, One UI 8.5, la cual debutará junto a los nuevos Galaxy S26 a principios del año que viene.

En concreto, una reciente filtración ha revelado que One UI 8.5 podría incluir una de las funcionalidades más útiles de los Google Pixel.

One UI 8.5 podría incorporar la función de los Pixel para combatir las llamadas de SPAM

Como podemos leer en el medio especializado Android Authority, Samsung está trabajando para integrar en One UI 8.5 un sistema de filtrado automático de llamadas para combatir el SPAM y las llamadas no deseadas que es muy similar al que podemos encontrar en los Google Pixel.

Los expertos del citado medio descubrieron unas cadenas de texto en los archivos internos de One UI 8.5 que apuntan a una activación automática del filtro de llamadas lospara números desconocidos. Esto quiere decir que, gracias a esta función, los móviles Samsung serán capaces de detectar y "manejar" las llamadas sospechosas.

Así, gracias a este nuevo sistema de filtrado de llamadas, tu smartrphone Samsung se encargará de escuchar al interlocutor y responder a una llamada automáticamente y utilizará Inteligencia Artificial (IA) para comprender a la persona que llama y generar una respuesta adecuada. Además, esta funcionalidad también te mostrará en la pantalla una transcripción de voz en tiempo real tanto de lo que dice la persona como de lo que le contesta el terminal.

Todo parece indicar que esta nueva funcionalidad de One UI 8.5 no funcionará igual en todas las regiones, ya que mientras fuera de Corea tan solo te permitirá elegir entre filtrar todas las llamadas de números desconocidos, solo las llamadas fraudulentas y de SPAM o los números desconocidos excepto algunos específicos, los usuarios coreanos podrán escoger entre 4 niveles de filtrado:

Filtrado base: se filtran todas las llamadas

Filtrado “alto”: se filtran todas las llamadas de números desconocidos

Filtrado “medio”: se filtran las llamadas de SPAM/estafa, internacionales y números ocultos

Filtrado “bajo”: solo se filtran las llamadas identificadas claramente como SPAM o estafa

Hay que recrodar que los dispositivos de Samsung ya cuentan con una función de filtrado de llamadas llamada Bixby Text Call, que permite que el teléfono "responda" por ti en llamadas de voz, pero esta herramienta requiere que el usuario la active manualmente cuando recibe una llamada.