'Expediente Warren: el último rito' en apenas una semana en streaming

Comienzos de septiembre, esa fue la fecha en la que el Worrenverso se expandió con la que parecía iba a ser la última película de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, Expediente Warren: el último rito. Ahora sabemos que no será así y que mínimo tendremos una serie y una película precuela en un futuro, pero antes toca revisitar o ver esta cuarta entrega de la saga madre de posesiones y terror.

Ambientada en plena década de los ochenta, la historia sitúa a los Warren en uno de los casos más perturbadores de su carrera, uno que no solo desafía su conocimiento sobre lo sobrenatural, sino que los obliga a enfrentarse a una amenaza íntima y devastadora.

Esta vez, el eje de la narración recae en Judith Warren, su hija, cuyo destino se convierte en el motor emocional de una batalla contra fuerzas que parecen querer destruir no solo su legado, sino la esencia misma de la familia dedicada durante décadas a combatir el mal.

Muy pronto en streaming

Una historia que viviremos o reviviremos por nosotros mismos a partir del próximo viernes 21 de noviembre, cuando Expediente Warren: el último rito esté disponible en exclusiva en HBO Max, plataforma que ya alberga el resto del Warrenverso: desde las tres entregas principales de The Conjuring hasta los derivados que completan su mitología, como Annabelle, La monja y sus respectivas secuelas.

Expediente Warren: el último rito, producida por New Line Cinema y Warner Bros. Pictures, llega a streaming tras convertirse en uno de los grandes éxitos de taquilla del año. Su estreno en salas a comienzos de septiembre no solo superó todas las expectativas, sino que logró la mayor apertura en todo el mundo para una película de terror y afianzó a la franquicia como la más taquillera del género.

Los responsables de dar vida al mal

La cinta está protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes retomaron por última vez, según lo anunciado entonces, sus icónicos papeles como Ed y Lorraine Warren. Les acompañan Mia Tomlinson, Ben Hardy, Tony Spera, Steve Coulter, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Beau Gadsdon, Kíla Lord Cassidy, John Brotherton y Shannon Kook.

La dirección corre a cargo de Michael Chaves, mientras que el guion lo firman Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, basándose en los personajes creados por Chad Hayes y Carey W. Hayes. La producción está a cargo de James Wan y Peter Safran, auténticos arquitectos del universo Warren y responsables de haber convertido esta saga en un fenómeno que supera ya la década.