Crítica de "Expediente Warren: el último rito": triste adiós a nuestros cazafantasmas más queridos ★★
Director: Michael Chaves. Guion: Ian Goldberg, Richard Naing, David Johnson. Intérpretes: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Rebecca Calder, Elliot Cowan. Estados Unidos, 2025. Duración: 135 minutos. Terror.
Parecía que la nave del misterio capitaneada por el matrimonio Warren nunca se iba a quedar sin combustible, a pesar de que ha llegado a su cuarto viaje sin apenas ideas que aportar a la expansión de un universo que se había ampliado con sendos desvíos (“Annabelle”, “La monja”) y sus respectivas secuelas.
Loque empezó siendo una aproximación clásica y elegante al subgénero de las casas encantadas, enmascarada en la excusa de la historia real y del liderazgo de dos personajes carismáticos que ofician de cazafantasmas carpetovetónicos, ha acabado en un capítulo final que tiene que implicar a la hija de la pareja protagonista en su intriga demoníaca para aparentar una cierta originalidad, que apenas tiene pocas secuencias memorables -la mejor, situada en el probador de una tienda de vestidos de novia, utiliza la malignidad propia de la galería de espejos de un modo harto ingenioso- en su interminable metraje, y que demuestra hasta qué punto ha agotado la eficacia de la fórmula original (¿dónde está James Wan, el creador de la saga, cuando más lo necesitamos?) al relegar a los Warren a torpes figurantes de una casa del terror que deja de serlo por exigencias del guion.
Lo mejor:
El uso del espejo como superficie que aglutina y refleja las malas vibraciones del alma.
Lo peor:
Es tediosa y desganada, no aporta nada nuevo a una saga agotada.
