Tras el millonario éxito de 'Expediente Warren: El último rito', HBO MAX continuará la historia a través de una serie

'The Conjuring: Last Rites' (Expediente Warren: El último rito) se ha convertido en todo un éxito en taquilla. La cuarta y última película protagonizada por Ed y Lorraine Warren ha recaudado más de 187 millones de dólares durante su primer fin de semana y ha abierto las puertas a que HBO MAX de luz verde a una serie sobre este universo terrorífico basado en las vivencias reales del matrimonio Warren. Según apunta el medio estadounidense Variety, Nancy Won será la encargada de ser guionista, productora ejecutiva y showrunner de esta nueva ficción de terror. La líder de 'Jessica Jones' no estará sola en la confección de la serie y contará con Peter Cameron ('Bruja Escarlata y Visió'’, 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos') y Cameron Squires ('Agatha, ¿quién si no?', 'The Acolyte') dentro del equipo de guionistas.

Por el momento no hay confirmación oficial por parte de HBO MAX, que ha declinado tanto a confirmar o desmentir las publicaciones de Variety. La familia Warren y sus casos paranormales ocurridos durante el siglo XX han llegado a nuestros días gracias a las películas producidas por Warner Bros. dirigidas por James Wan y protagonizadas por Vera Farmiga en el papel de Lorraine Warren y Patrick Wilson poniéndose bajo la piel de Ed Warren. Todos los largometrajes del universo 'Expediente Warren' están disponibles en streaming y aquí te enseñamos en que plataforma puedes disfrutarlas.

'Expediente Warren' (2013)

La primera entrega introduce a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes viajan al hogar de la familia Perron en Rhode Island. Los Perron, aterrorizados por fenómenos inexplicables (muebles que se mueven, voces susurrantes y apariciones) piden ayuda. A medida que Ed y Lorraine investigan, descubren que una presencia maligna ha anclado su poder en la casa. La tensión crece hasta un clímax emocional, cuando Lorraine debe enfrentar esa entidad para salvar a la familia. Dirigida por James Wan, esta película combina atmósfera opresiva, sustos efectivos y un retrato sensible de los protagonistas.

Disponible en Netflix

'Annabelle' (2014)

Esta precuela se centra en los orígenes de la muñeca legendaria. Ambientada en 1967, cuenta la historia de los recién casados Mia y John Form, quienes reciben a Annabelle como regalo. Poco después, una secta satánica irrumpe en su hogar, lo que desata una serie de sucesos aterradores. Creyendo que la muñeca está vinculada a fuerzas demoníacas, Mia busca la ayuda de una psiquiatra y el padre Perez. La atmósfera se intensifica mientras las sombras toman forma y el terror psicológico obliga a Mia a confrontar sus peores miedos. La película desafía los límites entre lo real y lo fabricado.

Disponible en Netflix

'Expediente Warren: El Caso Enfield' (2016)

La secuela sitúa a los Warren en 1977, cuando viajan a Enfield, un suburbio de Londres, para investigar un caso de poltergeist con implicaciones reales. La familia Hodgson, especialmente las hermanas, vive alarmantes fenómenos: muebles que levitan, risas demoníacas y manifestaciones agresivas. Lorraine debe enfrentarse al trauma psicológico y espiritual para proteger a las niñas, mientras Ed lidia con la política del Vaticano al pedir autorización para realizar un exorcismo. Basada en hechos reales, la cinta se destaca por su enfoque humano y emocional, sin dejar de lado los sustos intensos y el diseño de sonido envolvente.

Disponible en Netflix

'Annabelle: Creation' (2017)

Esta segunda precuela se sitúa años antes de los eventos de 'Annabelle'. La pareja Samuel y Esther Mullins abre su hogar a una casa de huérfanos tras la muerte de su hija. Entre las niñas que llegan se encuentra Janice, una niña con parálisis cerebral. Muy pronto, Janice y las otras comienzan a experimentar fenómenos inquietantes provocados por la muñeca Annabelle, que los Mullins conservan. La tensión crece con cada descubrimiento de que Esther busca un contacto más allá de la muerte. Con una construcción de suspense lenta pero efectiva y actuaciones conmovedoras, la película profundiza en la devastadora semilla de la maldad.

Disponible en Netflix

'La monja' (2018)

Ambientada en 1952, esta historia es una derivación de la segunda película de 'Expediente Warren' que profundiza en el origen del demonio Valak. La hermana Irene, enviada por el Vaticano, llega a un remoto convento rumano tras el suicidio de una joven novicia. Allí, junto al sacerdote Burke, descubrirá un mal antiguo que usa la figura de una monja para aterrorizar. Aislamiento, arquitectura gótica y tinieblas se combinan en una atmósfera opresiva. La película ofrece una mezcla de jump scares y lore demoníaco, explorando la fe y la duda. El personaje de Valak, con su maquillaje icónico, se ha vuelto un símbolo del terror moderno.

Disponible en Amazon Prime Video

'La Maldición de La Llorona' (2019)

Aunque más alejada del núcleo central del universo, esta película incorpora el nombre real de los Warren en los créditos como productores. Ambientada en Los Ángeles en 1973, sigue a la trabajadora social Anna Tate-Garcia y sus dos hijos, quienes se ven acechados por el espíritu vengativo de la leyenda mexicana “La Llorona”. Tras atender un caso de negligencia, la familia despierta la atención del espectro. Mezclando elementos folklóricos con drama familiar, Anna debe proteger a sus hijos del llanto y abarcar su propia culpa. Aunque recibe críticas mixtas, aporta diversidad cultural al universo.

Disponible en Netflix

'Annabelle Vuelve a Casa' (2019)

Esta tercera entrega tiene lugar después de 'La Monja' y antes de la segunda película de 'Expdiente Warren'. Aquí, los Warren confían la muñeca Annabelle a su hija Judy, encerrándola en una vitrina bendecida en su museo de fenómenos. Mientras trabajan fuera, dejan a Judy bajo cuidado de su niñera, Mary Ellen. La noche oscura se tiñe de suspense cuando miembros de un culto invaden la casa para utilizar el museo para rituales demoníacos. Annabelle sirve de imán para otros artefactos malditos. El terror se intensifica con posesiones y caos sobrenatural, y Judy debe superarse para retomar el control y proteger lo que más quiere.

Disponible en Netflix

'Expediente Warren: Obligado por el demonio' (2021)

Basada en un caso real de 1981, esta tercera entrega sitúa a los Warren en el centro de un macabro juicio. Un hombre acusado de asesinato afirma estar poseído por un demonio, y sus abogados intentan usar la posesión demoníaca como defensa legal. Lorraine debe demostrar la veracidad del fenómeno para salvar al acusado. La trama evoluciona de lo criminal a lo sobrenatural, combinando elementos de thriller judicial con terror demoníaco. El exorcismo se traslada al ámbito judicial, y James Wan nuevamente produce una obra que expande el universo sinfónico de los Warren, manteniendo tensión y emoción.

Disponible en Netflix y Movistar Plus+

'La Monja II' (2023)

En esta continuación, ambientada en 1956 cuatro años después de los eventos de la primera película, la hermana Irene (Taissa Farmiga) viaja desde Rumanía hasta Francia. Allí se enfrenta de nuevo al demonio Valak, quien ha poseído a un joven llamado Maurice y desata una serie de muertes violentas en un internado femenino. Irene, acompañada por la hermana Debra, debe detener al demonio antes de que obtenga los Ojos de Santa Lucía, reliquias sagradas que lo harían aún más poderoso. La película profundiza en el terror gótico y prepara el terreno para futuras conexiones con el Warrenverso.