Ni 'From' ni 'Stranger Things': la nueva serie de moda que está aterrorizando al público está en streaming y es esta

Bajo la apariencia tranquila de una pequeña ciudad estadounidense, algo siniestro se agita entre las sombras, acechando la aparente calma del pueblo en plena década de los sesenta.

En un contexto marcado por los conflictos raciales y las tensiones internacionales, un pequeño pueblo de Maine se ve sacudido por una serie de desapariciones infantiles que incrementan la preocupación entre sus habitantes, incapaces de comprender el origen ni la motivación de este fenómeno.

Los orígenes vuelven a flotar

Andy Muschietti vuelve al universo de Stephen King con It: Bienvenidos a Derry, retomando la historia del temido payaso que aterrorizó al Club de los Perdedores y marcó a toda una generación de espectadores. En esta precuela nos situamos en 1962, cuando una familia afroamericana decide mudarse al pueblo tras haber pasado años viviendo en distintas bases militares por el trabajo del padre, que sirve en el ejército.

En medio de un clima de tensiones y actos racistas, los habitantes de Derry deberán enfrentarse a una serie de apariciones grotescas y sangrientas vinculadas al temido ente cósmico que, oculto tras la figura de un payaso, continúa acechando y masacrando a la población infantil del lugar.

El reparto está encabezado por Taylour Paige, Chris Chalk, Jovan Adepo y James Remar, quienes dan vida a los nuevos habitantes de Derry. La serie también contará con el regreso de Bill Skarsgård como el temido Pennywise, papel que ya había protagonizado en lasanteriores adaptaciones modernasdirigidas también por Muschietti.

Donde ver esta serie

La serie ha llegado en exclusiva a HBO Max, con el estreno de un nuevo episodio cada domingo, disponible para el público español al día siguiente. En su lanzamiento, It: Bienvenidos a Derry acumuló 5,7 millones de espectadores en sus tres primeros días, convirtiéndose en el tercer estreno más visto de la plataforma, solo por detrás de House of the Dragon y The Last of Us.

Con tres temporadas ambientadas en 1962, 1935 y 1908, el furor por este temido payaso promete no decaer pronto. Entre las incógnitas que aún rodean a este ser intergaláctico y las matanzas que quedan por contar, lo único seguro es que, una vez más, estaremos flotando… aunque no precisamente de alegría.