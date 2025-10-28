La semana más terrorífica del año ya ha empezado y desde ayer en Digi TV, los clientes pueden disfrutar de Halloween con las mejores películas y series de terror de los últimos años. En total, 30 contenidos con clásicos del séptimo arte y nuevos largometrajes que se volverán de culto con el paso de los años.

La programación especial para Halloween de Digi TV

Ayer fue turno de 'Modern Family', ya que a través del canal Comedy Central, Digi TV emitió los seis episodios más terroríficos de la sitcom estadounidense. Hoy, martes 28 de octubre, es turno de 'La muerte os sienta' y 'Misery' en Cosmo, 'Resident Evil' en Dark y el documental 'Matthew Perry: La tragedia', en el canal AMC Crime. El miércoles 29 de octubre se emitirán 'No respires 2' en Cosmo y 'Muñeco diabólico' en Dark, sumado a la película 'Los muertos no mueren' en TCM y un especial de 'Cazadores de Fantasmas' en el canal Discovery.

El jueves 30, como ante sala a Halloween, la plataforma ofrece las películas ' Fantasmas' en Comedy Central, 'La milla verde' en Cosmo y 'Channel Zero' en Dark. Como colofón final, el 31 de octubre, Digi TV prepara una programación especial para Halloween, con las series y películas más terroríficas: