Los Reyes Magos de Oriente traen muchos regalos en forma de series para los clientes de Netflix. Uno de los grandes estrenos para el próximo año de la plataforma de streaming será las nuevas aventuras de los personajes principales de esta ficción de los hermanos Caballero. Netflix confirma que la cuarta temporada de 'Machos Alfa' se estrena el 9 de enero de 2026, además de revelar que habrá quinta temporada y que se estrenará globalmente en la plataforma por excelencia de contenidos en línea.

En esta nueva entrega, los protagonistas de 'Machos Alfa'deciden plantar cara a la temida crisis de los 40 de la forma más solidaria posible: compartiendo piso. Lo que comienza como una estrategia para apoyarse mutuamente termina convirtiéndose en una convivencia llena de choques, aprendizajes y situaciones tan caóticas como divertidas. Juntos, estos amigos intentarán sobrevivir a divorcios, a los desafíos de la paternidad y a los constantes intentos de reinventarse como hombres modernos, mientras experimentan desde campamentos para "reconectar con su virilidad" hasta inesperados modelos de familia. La serie, creada por Laura y Alberto Caballero y producida por Contubernio Films, regresa con su elenco principal (Fernando Gil, Gorka Otxoa, Raúl Tejón y Fele Martínez) acompañados por María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero, además de nuevas incorporaciones como Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd.

'Machos Alfa' se expande y tendrá una versión francesa e italiana en Netflix

La exitosa serie de los hermanos Caballero, 'Machos Alfa', continúa su expansión internacional con la producción y estreno de versiones locales en Francia e Italia, anunciadas por Netflix mientras los fanáticos esperan la cuarta temporada de la comedia en España. Netflix Italia anunció a través de sus redes sociales el inicio de la producción de 'Maschi Veri', la versión italiana de la aclamada serie. Por su parte, Alberto Caballero compartió en su día una exclusiva a través de X, anunciando que la versión francesa de 'Machos Alfa' ya está grabada y en marcha. Ambas series ya se han estrenado en la plataforma de streaming, siendo como la versión original española, todo un éxito.