Stephen King adelanta el regreso de Pennywise y confirma el "susto que se le quedó grabado en la mente"

Stephen King ha confirmado la que se supone que será la próxima aparición completa de Pennywise en It: Welcome to Derry. Como bien sabrás, la serie es una precuela que transcurre antes de los eventos de la novela de Stephen King y las adaptaciones cinematográficas que vinieron después. Por el momento solo se han estrenado dos episodios que van llegando cada semana.

Aunque el villano clásico con forma de payaso no ha tenido un papel protagonista, los primeros episodios no han estado exentos de algunos sustos. Hasta ahora, Welcome to Derry se ha centrado en desarrollar a sus nuevos personajes principales, incluyendo a las niñas Lilly, Marge y Ronnie. En una entrevista con el New York Post, Stephen King insinuó la eventual aparición de Pennywise más adelante.

Bill Skarsgård volverá como el icónico payaso de Derry

El autor aseguró a los espectadores que Pennywise "seguirá siendo terrorífico" cuando finalmente aparezca en pantalla. El maestro del terror también tuvo tiempo para elogiar la serie en general:

"Me gusta mucho 'Welcome to Derry'. Tiene muchos sustos y un montón de imágenes surrealistas. Hay una escena de susto en un supermercado que se me quedó grabada, con tarros de pepinillos incluidos". Stephen King, escritor de la novela de 'It'

Aunque solo se han emitido un par de capítulos, el verdadero origen del terror en Derry aún no se ha revelado por completo. De una forma inteligente, Welcome to Derry ha presentado una serie de aspectos aterradores que suceden en la vida real y los ha combinado con imágenes siniestras. Sin embargo, el hecho es que Pennywise aún no ha mostrado su rostro.

En cambio, la serie de Stephen King se ha centrado en visualizar los miedos individuales de los personajes principales. Cuando Pennywise haga acto de presencia en It: Welcome to Derry será interpretado por Bill Skarsgård, quien retoma su papel por primera vez desde It: Capítulo Dos. Esto aumenta aún más la expectación por la aparición del villano más popular de la obra de Stephen King.

La actuación de Bill Skarsgård en las películas fue muy bien recibida por los seguidores de la franquicia, quienes esperan con ansias su aparición en la serie. A su vez, los comentarios de Stephen King resaltan el papel de Pennywise en la serie, pero no revelan cuándo ni cómo aparecerá el payaso. Ni siquiera se ha visto un adelanto visual del Pennywise clásico en los primeros episodios, así que puede que aún falte un tiempo para que la serie ofrezca el contenido de Pennywise que el público espera.