Un hallazgo sugiere que la obesidad y el Alzheimer podrían tener una misma causa oculta

La obesidad y el Alzheimer podrían estar más conectados de lo que parece. Según un nuevo estudio, la deficiencia de colina, un nutriente esencial presente en alimentos como los huevos o el pescado, podría ser el punto en común entre ambos problemas de salud.

Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona han encontrado que las personas con niveles bajos de colina y obesidadmuestran mayores signos de inflamación y estrés metabólico, además de alteraciones en genes vinculados al funcionamiento cerebral. Estos cambios podrían aumentar el riesgo dedeterioro cognitivo y Alzheimer.

La colina es necesaria para producir acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y el aprendizaje. También participa en el metabolismo de las grasas y en la reparación de las membranas celulares. Su carencia, explican los autores, puede afectar tanto al hígado como al cerebro, provocando cambios que predisponen al deterioro cognitivo.

Un nutriente con doble impacto

Los investigadores observaron que una dieta deficiente en colina potencia los efectos negativos de la obesidad: aumenta la inflamación y altera el metabolismo de los lípidos en el cerebro. Este desequilibrio podría ser uno de los mecanismos que vinculan el exceso de grasa corporal con el riesgo de Alzheimer.

“Cada vez tenemos más evidencia de que el metabolismo y la función cerebral están íntimamente relacionados”, explican los autores. “Si falta un nutriente esencial como la colina, los efectos de la obesidad se amplifican”.

Aunque los resultados proceden principalmente de estudios en animales y análisis observacionales en humanos, el equipo cree que optimizar los niveles de colina mediante la dieta o suplementos podría ser una estrategia preventiva frente al deterioro cognitivo en personas con obesidad o síndrome metabólico.

La colina se encuentra de forma natural en alimentos como huevos, hígado, pescado, frutos secos y legumbres, aunque muchas dietas occidentales no alcanzan los niveles recomendados. Según la investigación, mantener una ingesta adecuada podría ayudar a reducir la inflamación y proteger la función neuronal.

El estudio refuerza la idea de que la alimentación influye directamente en la salud cerebral, y que una dieta equilibrada no solo previene enfermedades metabólicas, sino que también puede proteger el cerebro del envejecimiento prematuro.