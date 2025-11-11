Apple habría cancelado el lanzamiento del iPhone Air 2 pese a que iba a tener novedades muy interesantes

Pese a que el iPhone Air es uno de los dispositivos más interesantes que Apple ha lanzado en mucho tiempo, sus ventas están siendo bastante discretas en comparación con los modelos de la serie iPhone 17, cuyos resultados están siendo tan positivos que la compañía habría tenido que aumentar la producción diaria y reducir la del iPhone más fino de su historia.

Recientemente conocimos que las supuestas ventas modestas del modelo Air no habrían frenado a Apple a la hora de planificar una nueva versión, que llegaría el próximo año con mejoras destinadas a subsanar algunas de las carencias actuales del dispositivo, como la ausencia de una lente ultra gran angular.

Y digo “habrían” porque parece que la compañía de la manzana mordida habría cancelado el lanzamiento de la segunda generación del iPhone Air. Así lo asegura un nuevo informe del medio The Information, que señala que Apple habría comunicado a los responsables del proyecto que el sucesor del iPhone Air ha sido eliminado del calendario de lanzamientos.

Un iPhone Air 2 que podría lograr lo que la primera generación no consiguió

He probado el iPhone Air y sé de primera mano cuáles son sus carencias. Unas carencias que, en mi opinión, no son el motivo por el que los usuarios potenciales del dispositivo no se están fijando en él. Creo que se trata más bien de un desconocimiento sobre lo que realmente representa el primer iPhone Air de la compañía.

Aunque la falta de una cámara más versátil o de una mayor batería no son inconvenientes para muchos usuarios, Apple quería corregir esos detalles en la próxima generación mediante la inclusión de una lente ultra gran angular dispuesta en horizontal junto a la lente principal actual, ambas de 48 megapíxeles.

Hay que tener en cuenta que toda la información que circula sobre el iPhone Air de segunda generación se basa en rumores, tanto los que hablan de sus posibles novedades como el informe de The Information, que sostiene que Apple habría cancelado por ahora su lanzamiento previsto para 2026. De hecho, en dicho informe se indica que una de las tres fuentes consultadas aseguró que la cancelación no era del todo segura.

Con el tiempo descubriremos qué decide hacer Apple con el siguiente iPhone Air: si finalmente lo lanzará con novedades o si se quedará como un dispositivo de una sola generación. Es pronto para aventurarse a decir qué sucederá, especialmente teniendo en cuenta que el iPhone Air se lanzó el pasado mes de septiembre y que, pese a que las ventas no están siendo las esperadas, aún podrían remontar.