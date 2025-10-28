La Dynamic Island llegará al iPhone 17e, el próximo modelo de entrada de Apple

Apple ya está trabajando en el iPhone 17e, el sucesor del modelo más asequible de la gama, y según una filtración reciente, podría incorporar por primera vez la Dynamic Island, una característica que hasta ahora solo estaba presente en los modelos superiores. La información proviene del filtrador conocido como Digital Chat Station, que ha compartido los primeros detalles en la red social china Weibo.

El mismo filtrador apunta que Apple está preparando una renovación importante para los iPhone 18 Pro, que llegarían con una cámara de apertura variable y un procesador A20 Pro que podría encarecer su precio. Sin embargo, el movimiento más interesante estaría en este iPhone 17e, ya que supondría un salto en diseño y funcionalidad para la gama más económica, acercándola más que nunca a los modelos Pro.

El iPhone 17e estrenaría la Dynamic Island, pero mantendría una pantalla de 60 Hz

La Dynamic Island fue introducida en 2022 con los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max como sustituta del clásico notch. Se trata de una zona interactiva con forma de píldora en la parte superior de la pantalla que muestra actividades en curso, notificaciones o información en tiempo real. Un año más tarde, Apple la llevó también a los iPhone 15 y 15 Plus, pero nunca a los modelos de entrada.

Ahora, todo apunta a que eso cambiará en 2026. El filtrador asegura que el iPhone 17e integrará esta característica manteniendo una pantalla OLED de 60 Hz, similar a la de los actuales iPhone 15 y iPhone 16. Esto encajaría perfectamente con la estrategia habitual de Apple, que suele reutilizar tecnologías de generaciones anteriores en sus dispositivos más asequibles.

El hecho de que Apple conserve un panel de 60 Hz no sorprende, ya que la compañía reserva las pantallas de alta frecuencia —como los 120 Hz ProMotion— para los modelos más caros. Aun así, la inclusión de la Dynamic Island sería un gran avance en términos de diseño y experiencia para quienes buscan un iPhone económico pero con un aire más moderno.

Si los rumores se confirman, el iPhone 17e llegaría en la primera mitad de 2026, aproximadamente un año después del lanzamiento del iPhone 16e. Montaría el chip A19, heredado de los modelos de 2025, y contaría con mejoras menores en rendimiento y eficiencia. Un dispositivo que promete ser la puerta de entrada perfecta al ecosistema de Apple sin renunciar al diseño más actual.