Apple presenta el iPhone Pocket, un "bolsillo" de tela para llevar el iPhone que cuesta 230 dólares

Apple acaba de presentar por sorpresa un nuevo accesorio para el iPhone en colaboración con ISSEY MIYAKE. Su nombre es iPhone Pocket y está pensado para llevar cualquier modelo de iPhone con estilo a cualquier parte. Eso sí, el nuevo iPhone Pocket será un accesorio exclusivo por su disponibilidad, ya que solo se venderá en algunas Apple Store.

El iPhone Pocket se sumará cuando se lance a la Crossbody Strap, la cuerda compatible con las fundas de silicona de los iPhone 17 que sirve para poder llevar colgados los iPhone de la nueva serie. Sin embargo, el iPhone Pocket ha sido diseñado para ser compatible con cualquier modelo, ya que es un trozo de tela con una apertura con una construcción de punto 3D.

Un nuevo accesorio que no todo el mundo podrá comprar

Nuevo iPhone Pocket Apple

El nuevo iPhone Pocket es una declaración de diseño en sí misma. Inspirado en las inconfundibles líneas plisadas de ISSEY MIYAKE, este accesorio adopta una estructura abierta y flexible que se adapta al ritmo del día a día. Su concepto parte de una idea tan simple como brillante: crear un bolsillo extra que se estira para guardar el iPhone y algo más.

El tejido, con su característico acabado acanalado, deja entrever de forma sutil lo que hay dentro —incluso la pantalla del teléfono—, y puede llevarse de múltiples maneras: en la mano, colgado del bolso o cruzado sobre el cuerpo. Disponible en colores tan expresivos como limón, mandarina, púrpura o zafiro, el iPhone Pocket llega en dos versiones: una con correa corta en ocho tonos y otra larga en tres.

Tal y como ha señalado Apple en su anuncio, el diseño del iPhone Pocket busca reflejar la conexión entre el iPhone y quien lo usa. La compañía explica que cada producto de Apple nace con una estética universal y una funcionalidad versátil, y este accesorio no es la excepción: una pieza pensada para adaptarse a cada estilo y forma de uso.

En palabras de Yoshiyuki Miyamae, director de diseño de MIYAKE DESIGN STUDIO, “iPhone Pocket explora la alegría de usar el iPhone a tu manera. La simplicidad de su diseño refleja una filosofía que compartimos con Apple: dejar espacio para la interpretación personal y para que cada usuario le dé su propio significado”.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este nuevo accesorio es una edición limitada que se lanzará el próximo 14 de noviembre y solo en algunas Apple Store del mundo por 149,95 dólares eb su versión de correa corta y por 229,95 dólares en su versión de correa larga. Son las siguientes: Apple Canton Road en Hong Kong, Apple Ginza en Tokio, Apple Jing’an en Shanghái, Apple Marché Saint-Germain en París, Apple Myeongdong en Seúl, Apple Orchard Road en Singapur, Apple Piazza Liberty en Milán, Apple Regent Street en Londres, Apple SoHo en Nueva York y Apple Xinyi A13 en Taipéi.