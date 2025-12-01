3 millones de empleos serán reemplazados por la IA en la próxima década, según un estudio

Una de las grandes preocupaciones del avance de la Inteligencia Artificial (IA) es que esta cambie radicalmente el mercado laboral y provoque despidos masivos de trabajadores en diferentes sectores productivos.

Las últimas investigaciones acerca de la IA y el empleo no parecen mitigar estas pesimistas previsiones, ya que, durante estas últimas semanas, a un informe de la empresa de análisis Challenger, Gray & Christmas que reveló que la industria tecnológica de EE. UU. sufrió en octubre el mayor número de despidos en todos los sectoresse la ha sumado un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que advirtió que la IA ya tiene la capacidad de sustituir cerca del 11,7% de los empleos en los Estados Unidos.

Pues bien, una investigación reciente llevada a cabo por una fundación educativa británica sigue esta misma línea, puesto que asegura que 3 millones de empleos van a ser reemplazados por la IA en la próxima década.

La NFER advierte que la eliminación de puestos de trabajo por culpa de la IA está ocurriendo "3 veces más rápido" de lo que se pensaba

Como podemos leer en The Independent, recientemente la Fundación Nacional para la Investigación Educativa (NFER) del Reino Unido publicó un estudio que advierte que hasta 3 millones de puestos de trabajo podrían perderse durante la próxima década debido al impacto creciente de la IA en la automatización de determinadas tareas realizadas actualmente por trabajadores humanos.

Asimismo, este informe también asegura que "se requieren cambios amplios" para garantizar que los trabajadores tengan las habilidades necesarias para mantenerse en su lugar de trabajo y que la eliminación de determinados puestos de trabajo por culpa de la IA está ocurriendo "hasta tres veces" más rápido de lo que se había previsto inicialmente.

A este respecto, Jude Hillary, uno de los autores de este estudio de la NFER afirmó lo siguiente:

Satisfacer la escasez proyectada de habilidades significa una respuesta colectiva del gobierno, los empleadores y todos los sistemas de educación y habilidades. Necesitamos fortalecer el apoyo en los primeros años, abordar las desigualdades en las escuelas, fortalecer los caminos hacia empleos en crecimiento y reconstruir el sistema de habilidades para adultos para generar un crecimiento que beneficie a todos.

Además, la NFER advirtió que esto no solo supone una amenaza para los trabajadores en activo, sino también para los jóvenes que terminan sus estudios sin contar con las habilidades y calificaciones necesarias para optar a empleos altamente cualificados.

Esta organización educativa describió que las "habilidades laborales esenciales que se volverán aún más vitales en toda la economía durante la próxima década" son las siguientes:

Colaboración

Comunicación

Pensamiento creativo

Alfabetización informacional

Organización

Planificación y priorización

Resolución de problemas

Toma de decisiones

Finalmente, esta investigación indica que se espera que el número de empleos en el mercado laboral crezca para 2035, pero que la mayor parte de ellos se produzcan en ocupaciones profesionales y profesionales asociadas, como ciencias, ingeniería y funciones legales, las cuales utilizan en gran medida estas habilidades laborales esenciales.

En este sentido, el estudio de la NFER también revela que los empleos que están más en riesgo debido al impacto de la IA son los trabajadores administrativos, los agentes de atención al cliente y los operadores de máquinas.